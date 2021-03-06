Турнир UFC 259 с участием Яна пройдет без зрителей

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Сассуоло
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Севилья
21
Биатлон. Кубок мира
17:40
Нове-Место (Чехия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
овертайм
Динамо Мн
СКА
33
Хоккей. КХЛ
овертайм
Северсталь
ХК Динамо
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Байер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Беневенто
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Динамо Бр
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
20
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
12
Хоккей. НХЛ
7.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
7.03
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
13
Биатлон. Кубок мира
13:00
Нове-Место (Чехия)
Спринт (Ж)
Хоккей. НХЛ
7.03
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Хоккей. НХЛ
7.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.03
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
7.03
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
ОТ
45
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
18:09 (мск), источник: ТАСС

Турнир UFC 259 с участием Яна пройдет без зрителей

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с участием чемпиона организации Петра Яна пройдет в Лас-Вегасе без зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: AP 2020

Соревнования пройдут на арене Apex в Лас-Вегасе. Зрители на них не будут допущены, также будет ограничено место для работающих на турнире представителей СМИ.

В преддверии турнира все участники проходят дополнительный карантин, после которого их уже допустят на арену для участия в мероприятии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также внутри арены организаторы зонировали пространство для соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в том числе социальной дистанции.

В турнире примут участие чемпион UFC Петр Ян, который встретится с американцем Алджамейном Стерлингом, и Ислам Махачев, соперником которого будет американский боец Дрю Добер.

Еще один представитель России — Аскар Аскаров — проведет поединок с 36-летним Джозефом Бенавидесом.

Читайте также
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
У лыжниц РФ одна медаль за шесть гонок. И это вообще не провал
10-й финал Рублева. Россиянин разобрался с обидчиком Хачанова
Французский биатлонист выиграл спринт на этапе КМ в Чехии
Болельщики: Кокорин травмировался, завязывая шнурки
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь