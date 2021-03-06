Турнир UFC 259 с участием Яна пройдет без зрителей

Соревнования пройдут на арене Apex в
В преддверии турнира все участники проходят дополнительный карантин, после которого их уже допустят на арену для участия в мероприятии.
Также внутри арены организаторы зонировали пространство для соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в том числе социальной дистанции.
В турнире примут участие чемпион UFC Петр Ян, который встретится с американцем Алджамейном Стерлингом, и Ислам Махачев, соперником которого будет американский боец Дрю Добер.
Еще один представитель России — Аскар Аскаров — проведет поединок с 36-летним Джозефом Бенавидесом.