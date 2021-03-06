Турнир UFC 259 с участием Яна пройдет без зрителей

Соревнования пройдут на арене Apex в Лас-Вегасе. Зрители на них не будут допущены, также будет ограничено место для работающих на турнире представителей СМИ.

В преддверии турнира все участники проходят дополнительный карантин, после которого их уже допустят на арену для участия в мероприятии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80" data-vnd="a59e8debf5848ca86e80" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a59e8debf5848ca86e80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Также внутри арены организаторы зонировали пространство для соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в том числе социальной дистанции.

В турнире примут участие чемпион UFC Петр Ян, который встретится с американцем Алджамейном Стерлингом, и Ислам Махачев, соперником которого будет американский боец Дрю Добер.