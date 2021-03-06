Чеченский Макгрегор перегнул палку. Арби пнул уже нокаутированного соперника. Видео
Эмиеву досталось от своего же тренера, но скандальный имидж боец поддержал.
Эмиеву досталось от своего же тренера, но скандальный имидж боец поддержал.
Шестого марта в Екатеринбурге состоялся четырнадцатый профессиональный турнир по правилам Fair Fight. Это первый турнир с апреля прошлого года, когда в зале было 75% зрителей. Гости Академии единоборств РМК увидели 12 отличных поединков.
Главным событием вечера стал поединок за вакантный титул чемпиона организации в лёгком весе между Мамукой Усубяном (9−1) и Александром Скворцовым (14−5). Александр оказал достойное сопротивление бойцу команды «Архангел Михаил», но судьи отдали победу и чемпионский пояс Мамуке.
Зрелищных схваток на турнире было предостаточно, но мы хотим остановиться на одном из самых ожидаемых. Невероятный бой выдали Арби Эмиев и Никита Кондратов. Боец клуба «Ахмат» сделал себе имя, выступая по правилам кикбоксинга. Теперь же он штурмует мир ММА. Дебютный поединок Арби состоялся 26 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 8. Это был смешанный ивент, в котором 8 из 12 боёв проходили по правилам кикбоксинга.
Эмиев запомнился ярким перфомансом. Он предстал перед болельщиками в образе Конора Макгрегора. Точнее, полностью скопировал его стиль. И это принесло ему удачу, поскольку одержать победу над местным бойцом в Екатеринбурге — дело крайне непростое. Парень запомнился и снова вернулся на Урал уже в марте.
Арби в полной мере оправдал все ожидания. На церемонии взвешивания он появился в зелёном костюме и держал марку — вёл себя вызывающе и всячески демонстрировал, что батя в здании. Продолжил он гнуть свою линию и в день боёв. Поединок против Никиты Курбатова чеченскому бойцу откровенно удался.
К сожалению, в
Будет ли этот бой для него последним в лиге — неизвестно. Судейская комиссия будет разбирать поведение бойца уже после турнира. Но есть предположение, что
«Арби Эмиев обладает самобытным стилем. На ринге отличается абсолютным бесстрашием. А в жизни это очень добрый, весёлый и жизнерадостный человек. Поэтому его любят и ценят. Уверен, что его выступления в ММА будут столь же успешными, как и в кикбоксинге. Я от всей души поздравляю своего младшего БРАТА с успешным дебютом в октагоне! Желаю ему дальнейших успехов в кикбоксинге и смешанных единоборствах», — написал после декабрьской победы Кадыров.
Так что, поклонники ММА и кикбоксинга из Екатеринбурга могут быть уверенными, что с парнем проведут воспитательную работу и они увидят его в ринге Академии РМК.
Игорь Брагин