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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Чеченский Макгрегор перегнул палку. Арби пнул уже нокаутированного соперника. Видео

Эмиеву досталось от своего же тренера, но скандальный имидж боец поддержал.

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Шестого марта в Екатеринбурге состоялся четырнадцатый профессиональный турнир по правилам Fair Fight. Это первый турнир с апреля прошлого года, когда в зале было 75% зрителей. Гости Академии единоборств РМК увидели 12 отличных поединков.

Главным событием вечера стал поединок за вакантный титул чемпиона организации в лёгком весе между Мамукой Усубяном (9−1) и Александром Скворцовым (14−5). Александр оказал достойное сопротивление бойцу команды «Архангел Михаил», но судьи отдали победу и чемпионский пояс Мамуке.

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Зрелищных схваток на турнире было предостаточно, но мы хотим остановиться на одном из самых ожидаемых. Невероятный бой выдали Арби Эмиев и Никита Кондратов. Боец клуба «Ахмат» сделал себе имя, выступая по правилам кикбоксинга. Теперь же он штурмует мир ММА. Дебютный поединок Арби состоялся 26 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 8. Это был смешанный ивент, в котором 8 из 12 боёв проходили по правилам кикбоксинга.

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Эмиев запомнился ярким перфомансом. Он предстал перед болельщиками в образе Конора Макгрегора. Точнее, полностью скопировал его стиль. И это принесло ему удачу, поскольку одержать победу над местным бойцом в Екатеринбурге — дело крайне непростое. Парень запомнился и снова вернулся на Урал уже в марте.

Арби в полной мере оправдал все ожидания. На церемонии взвешивания он появился в зелёном костюме и держал марку — вёл себя вызывающе и всячески демонстрировал, что батя в здании. Продолжил он гнуть свою линию и в день боёв. Поединок против Никиты Курбатова чеченскому бойцу откровенно удался.

Эмиев доминировал в ринге, вёл себя раскованно и постоянно общался с соперником и со зрителями. Показав отличный и, что важно, зрелищный бой, он полностью перебил Никиту. После непродолжительной разведки, бойцы начали обострять, и Курбатов дважды пропустил и дважды оказался на настиле. Для Эмиева это уже вторая подряд досрочная победа на турнирах Fair Fight.

К сожалению, в какой-то момент Эмиев заигрался и переступил грань неспортивного поведения. Уже после того, как судья остановил бой, зафиксировав его победу, Арби пнул лежащего на канвасе соперника в тот момент, когда нокаутированный Никита пытался подняться на ноги. Ситуация была настолько некрасивая, что чеченский Конор получил замечание от своего же тренера.

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Будет ли этот бой для него последним в лиге — неизвестно. Судейская комиссия будет разбирать поведение бойца уже после турнира. Но есть предположение, что какая-то работа над ошибками с ним будет проведена. И вполне возможно, не судейской коллегией лиги. За 30-летним бойцом пристально следит глава Чеченской республики Разман Кадыров.

«Арби Эмиев обладает самобытным стилем. На ринге отличается абсолютным бесстрашием. А в жизни это очень добрый, весёлый и жизнерадостный человек. Поэтому его любят и ценят. Уверен, что его выступления в ММА будут столь же успешными, как и в кикбоксинге. Я от всей души поздравляю своего младшего БРАТА с успешным дебютом в октагоне! Желаю ему дальнейших успехов в кикбоксинге и смешанных единоборствах», — написал после декабрьской победы Кадыров.

Так что, поклонники ММА и кикбоксинга из Екатеринбурга могут быть уверенными, что с парнем проведут воспитательную работу и они увидят его в ринге Академии РМК.

Игорь Брагин

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