Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Уфа
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Дженоа
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Сельта
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
32
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Арминия
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кальяри
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
71
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
6.03
Брайтон & Хоув
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
6.03
Осасуна
Барселона
02
Футбол. Зарубежный
6.03
Ювентус
Лацио
31
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
10:23 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Махачев победил американца Добера в поединке на турнире UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев выиграл у американца Дрю Добера в поединке легкой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259. Соревнования проходят без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде. Махачев провел первый поединок с 2019 года, ранее его бои неоднократно переносились.

Махачев является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в бою против Добера. Нурмагомедов продолжает владеть титулом в данной весовой категории, в октябре 2020 года он объявил о завершении карьеры.

На счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение. В активе 32-летнего Добера 23 победы и десять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в воскресенье россиянин Аскар Аскаров оказался сильнее американца Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей, австриец Александар Ракич победил бразильца Тьягу Сантоса. Позднее россиянин Петр Ян проведет защиту титула в легчайшем весе, его соперником будет американец Алджамейн Стерлинг.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Месси отдал очередной гениальный пас. Обзор европейского футбола
Русский чемпион UFC нокаутировал соперника и скандально проиграл
Блахович защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
Тарасенко вернулся на лед в НХЛ. Его промах привел к поражению
Петр Ян объяснил запрещенный удар в бое за титул UFC
Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь