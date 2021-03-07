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08:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петра Яна дисквалифицировали и лишили пояса UFC в бою со Стерлингом

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян не смог защитить чемпионский титул в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.

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Встреча состоялась на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Для россиянина это была первая защита титула чемпиона в легчайшем весе, завоеванного прошлым летом.

Рефери прервал бой в четвертом раунде, после того как Ян нанес сопернику удар коленом в голову. Это оказался запрещенный прием, потому что американец в этот момент касался канваса тремя точками опоры. Стерлинг не смог продолжить поединок, а судья после консультаций и просмотра видеоповтора подтвердил решение дисквалифицировать Яна.

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Американца признали новым чемпионом. На счету 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.

Для 28-летнего Яна это поражение стало первым под эгидой UFC и вторым за всю карьеру. В его активе осталось 15 побед.

Позже россиянин попросил у Стерлинга прощения и пожелал ему скорейшего выздоровления. По его словам, он не хотел наносить запрещенный удар, «просто совершил большую ошибку и поплатился за это».

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