Петра Яна дисквалифицировали и лишили пояса UFC в бою со Стерлингом

Встреча состоялась на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Для россиянина это была первая защита титула чемпиона в легчайшем весе, завоеванного прошлым летом.

Рефери прервал бой в четвертом раунде, после того как Ян нанес сопернику удар коленом в голову. Это оказался запрещенный прием, потому что американец в этот момент касался канваса тремя точками опоры. Стерлинг не смог продолжить поединок, а судья после консультаций и просмотра видеоповтора подтвердил решение дисквалифицировать Яна.

Американца признали новым чемпионом. На счету 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.

Для 28-летнего Яна это поражение стало первым под эгидой UFC и вторым за всю карьеру. В его активе осталось 15 побед.