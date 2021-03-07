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10:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я не хотел так победить». Стерлинг о дисквалификации Яна

Американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Петром Яном в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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«Все, ради чего я работал, завершилось вот так. Я считаю, бой был близким, но, по-моему, два раунда я проиграл. Не так я хотел выиграть, не так я себе это представлял. Я просто снял пояс. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но я был в плохом состоянии. Судья сказал, что я упал. Это полная ерунда. Я понимаю, что у нас соперничество, но… Я извиняюсь, что бой завершился именно так», — сказал после боя Стерлинг.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

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