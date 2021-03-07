«Я не хотел так победить». Стерлинг о дисквалификации Яна

«Все, ради чего я работал, завершилось вот так. Я считаю, бой был близким, но, по-моему, два раунда я проиграл. Не так я хотел выиграть, не так я себе это представлял. Я просто снял пояс. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но я был в плохом состоянии. Судья сказал, что я упал. Это полная ерунда. Я понимаю, что у нас соперничество, но… Я извиняюсь, что бой завершился именно так», — сказал после боя Стерлинг.