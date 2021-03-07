«Я не хотел так победить». Стерлинг о дисквалификации Яна
Американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Петром Яном в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.
Американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Петром Яном в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.
«Все, ради чего я работал, завершилось вот так. Я считаю, бой был близким, но,
Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.