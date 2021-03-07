Нуньес защитила титул чемпионки UFC в легчайшем весе, победив Андерсон

Бой стал одним из главных событий вечера. Поединок завершился победой Нуньес болевым приемом в первом раунде.

Бразильская спортсменка одержала 12-ю победу подряд в UFC. Серия Нуньес по продолжительности является второй в истории UFC, больше побед подряд одержал только американец Камару Усман (13).

Она в седьмой раз защитила титул чемпиона организации. Нуньес одержала наибольшее количество побед в UFC среди женщин (14) и в титульных поединках среди женщин (9).

Бразильянка также является обладательницей чемпионского титула в полулегкой весовой категории. В ее активе в смешанных единоборствах 21 победа и четыре поражения. На счету Андерсон 11 побед и пять поражений.