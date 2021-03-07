Петр Ян объяснил запрещенный удар в бое за титул UFC

28-летний россиянин извинился перед оппонентом и пожелал американцу скорейшего восстановления. Кроме того, Ян объяснился за свой поступок: по словам бойца, он ненамеренно нанес запрещенный удар коленом. «Я допустил огромную ошибку и поплатился», — заключил он.

Ранее Ян упустил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) путем дисквалификации. В четвертом раунде он поразил Стерлинга ударом коленом в голову, когда оппонент находился в лежачем положении. Бой был остановлен, а американец объявлен победителем.