Стало известно, как судьи оценивали бой Яна и Стерлинга до дисквалификации российского бойца
Комментатор UFC Джо Роган рассказал, как судьи оценивали бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга до остановки поединки в четвертом раунде
Комментатор UFC Джо Роган рассказал, как судьи оценивали бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга до остановки поединки в четвертом раунде
Общаясь со Стерлингом после боя, Роган сказал: «Слышал ли ты, как оценили бой судьи? Эту информацию только что огласили. Ты уступал 1 балл по мнению двух судей, а третий судья считал, что ты выигрываешь бой».
Ранее сообщалось, что Стерлинг выразил готовность провести еще один бой с Яном после дисквалификации российского бойца.