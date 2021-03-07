Блахович победил Адесанью и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Поединок стал главным боем вечера. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Блаховичу.

Блахович является чемпионом UFC в полутяжелом весе с сентября 2020 года, когда он победил американца Доминика Рейеса техническим нокаутом. Он провел первую защиту титула.

Адесанья с 2019 года владеет титулом UFC в среднем весе.

На счету 38-летнего Блаховича 28 побед (восемь нокаутом) и восемь поражений в смешанных единоборствах. Для 31-летнего Адесаньи это первое поражение, он одержал 20 побед (15 нокаутом).