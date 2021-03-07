«Самое логичное решение». Ян настроен на реванш со Стерлингом
Российский боец ММА Петр Ян заявил, что хотел бы провести реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.
Российский боец ММА Петр Ян заявил, что хотел бы провести реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.
В бою на турнире UFC 259 Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом по находящемуся в партере сопернику в четвертом раунде и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
«Думаю, это самое логичное решение — сделать реванш. Больше не вижу выхода здесь», — сказал Ян в раздевалке. Соответствующее видео опубликовано в инстаграме бойцовского клуба «Архангел Михаил».