Тактаров: Была видна плохая актерская игра Стерлинга. Ян завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки
Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.
Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.
Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом по находящемуся в партере сопернику в четвертом раунде и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
«Если до этого сегодняшний бой был не боем вечера, то теперь в реванше этот бой будет настоящим боем вечера. Дэйна Уайт потирает руки, теперь надо раскручивать. Народ за Петра, он одним ударом завоевал любовь и сострадание всего спортивного человечества. Я думаю, что он завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки, потому что была видна плохая актерская игра Стерлинга, когда он специально подставлял голову под этот удар — это все было предсказуемо.
Вопрос в другом — кто дал совет от угла Петра? Тут было бы интересно разобраться, я не знаю, кто стоит у него в углу, может быть, им
Дэйна Уайт сейчас себя нашел заголовок целой главы, он явно доволен. Это для него круто, теперь мы имеем бой, который все захотят просмотреть, это успех. Посмотрим, что скажет сам Дэйна, но я думаю, что он скажет примерно то, что я сказал. Сейчас он будет вкладываться в этот бой и пиарить его, — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.