Тактаров: Была видна плохая актерская игра Стерлинга. Ян завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки

«Если до этого сегодняшний бой был не боем вечера, то теперь в реванше этот бой будет настоящим боем вечера. Дэйна Уайт потирает руки, теперь надо раскручивать. Народ за Петра, он одним ударом завоевал любовь и сострадание всего спортивного человечества. Я думаю, что он завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки, потому что была видна плохая актерская игра Стерлинга, когда он специально подставлял голову под этот удар — это все было предсказуемо.

Вопрос в другом — кто дал совет от угла Петра? Тут было бы интересно разобраться, я не знаю, кто стоит у него в углу, может быть, им что-то показалось или правила не читали, сложно сказать. В любом случае Петр Ян от этого боя больше выиграл, чем проиграл. UFC — это в первую очередь любовь болельщиков, это сколько людей тебя смотрит и хотят видеть твою победу, если даже ты проигрываешь. Сейчас это, возможно, отличная и бесплатная PR-кампания, посмотрим, как все сложится. Если же говорить о плохом, то, конечно, когда ты выигрываешь бой, зная, что тут может быть ошибка и вот так вот завершать бой, для чего? Когда ты по всем позициям выигрываешь, когда ты понял, что ты его прочувствовал, что он в борьбе не конкурент, а в ударке ты и полностью переигрываешь.