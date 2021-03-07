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10:52 (мск), источник: Sport24

Тактаров: Была видна плохая актерская игра Стерлинга. Ян завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

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Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом по находящемуся в партере сопернику в четвертом раунде и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

«Если до этого сегодняшний бой был не боем вечера, то теперь в реванше этот бой будет настоящим боем вечера. Дэйна Уайт потирает руки, теперь надо раскручивать. Народ за Петра, он одним ударом завоевал любовь и сострадание всего спортивного человечества. Я думаю, что он завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки, потому что была видна плохая актерская игра Стерлинга, когда он специально подставлял голову под этот удар — это все было предсказуемо.

Вопрос в другом — кто дал совет от угла Петра? Тут было бы интересно разобраться, я не знаю, кто стоит у него в углу, может быть, им что-то показалось или правила не читали, сложно сказать. В любом случае Петр Ян от этого боя больше выиграл, чем проиграл. UFC — это в первую очередь любовь болельщиков, это сколько людей тебя смотрит и хотят видеть твою победу, если даже ты проигрываешь. Сейчас это, возможно, отличная и бесплатная PR-кампания, посмотрим, как все сложится. Если же говорить о плохом, то, конечно, когда ты выигрываешь бой, зная, что тут может быть ошибка и вот так вот завершать бой, для чего? Когда ты по всем позициям выигрываешь, когда ты понял, что ты его прочувствовал, что он в борьбе не конкурент, а в ударке ты и полностью переигрываешь.

Дэйна Уайт сейчас себя нашел заголовок целой главы, он явно доволен. Это для него круто, теперь мы имеем бой, который все захотят просмотреть, это успех. Посмотрим, что скажет сам Дэйна, но я думаю, что он скажет примерно то, что я сказал. Сейчас он будет вкладываться в этот бой и пиарить его, — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

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