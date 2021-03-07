Ян: Стерлинг оставил пояс в октагоне? Он понимает, что выиграть пояс таким способом — непрестижно
Российский боец Петр Ян прокомментировал тот факт, что американец Алджамейн Стерлинг снял чемпионский пояс и бросил его на канвас.
Российский боец Петр Ян прокомментировал тот факт, что американец Алджамейн Стерлинг снял чемпионский пояс и бросил его на канвас.
Прошедшей ночью на UFC 259 в
«Я этого не видел, но если он так сделал, в принципе он понимает, что бой он проигрывал и таким способом выиграть пояс высшей организации мира — это непрестижно», — заявил Ян на
28-летний Ян сегодня проводил первый бой в ранге чемпиона. В MMA на его счету 15 побед и 2 поражения. На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.