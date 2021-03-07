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11:37 (мск), источник: Sport24

Ян: Стерлинг оставил пояс в октагоне? Он понимает, что выиграть пояс таким способом — непрестижно

Российский боец Петр Ян прокомментировал тот факт, что американец Алджамейн Стерлинг снял чемпионский пояс и бросил его на канвас.

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Прошедшей ночью на UFC 259 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе, в котором встретились Ян и Стерлинг. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом по находящемуся в партере сопернику в четвертом раунде и лишился титула чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории.

«Я этого не видел, но если он так сделал, в принципе он понимает, что бой он проигрывал и таким способом выиграть пояс высшей организации мира — это непрестижно», — заявил Ян на пресс-конференции после боя.

28-летний Ян сегодня проводил первый бой в ранге чемпиона. В MMA на его счету 15 побед и 2 поражения. На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

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