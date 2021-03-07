Секундант Яна опроверг информацию о совете бить коленом

Бой между Яном и Стерлингом состоялся рано утром в воскресенье на шоу UFC 259 в Лас-Вегасе. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг. Комментатор боя Даниэль Кормье в прямом эфире сообщил со ссылкой на Хабиба Нурмагомедова, что нанести удар коленом Яну посоветовали секунданты.

«Не знаю, откуда взялась эта дезинформация, что кто-то из угла крикнул “Бей коленом!” — сказал Лаврентьев. — Такого не было! Никто не упоминал колено вообще. Когда Петр занял позицию сверху в партере, ему просто кричали два коуча, которые говорят по-английски: “Just punch”, что в переводе означает “Только бей”. Имелось в виду не борись, а только бей руками. А мы, двое русских угловых, кричали ему по-русски: “Бей! Бей!” Никто не кричал “Бей коленом!” Не знаю, откуда это пошло. Мы не можем понять этого». (Илья Андреев).