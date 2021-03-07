Секундант Яна опроверг информацию о совете бить коленом
Секундант Петра Яна — Денис Лаврентьев — в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что в четвертом раунде боя с Алджамейном Стерлингом из угла российского бойца давался совет бить коленом.
Секундант Петра Яна — Денис Лаврентьев — в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что в четвертом раунде боя с Алджамейном Стерлингом из угла российского бойца давался совет бить коленом.
Бой между Яном и Стерлингом состоялся рано утром в воскресенье на шоу UFC 259 в
«Не знаю, откуда взялась эта дезинформация, что