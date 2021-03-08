Менеджер: сроки боя-реванша между Яном и Стерлингом зависят от американца

Бой между спортсменами, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе, завершился дисквалификацией Яна после запрещенного удара коленом в четвертом раунде.

«Конечно, неприятная ситуация и не тот исход, которого мы ждали и хотели, — сказал менеджер. — Но точка в этом противостоянии не поставлена — будет реванш. Стерлинг сам сказал, что хочет реванш, UFC хочет реванш. Естественно, мы тоже хотим его как можно скорее».

«Здесь единственная сложность только в том, когда пройдет бой. Все будет зависеть от готовности Стерлинга. Нужно набраться терпения и уже в ответном поединке не оставлять никаких вопросов», — добавил Абдрахманов.