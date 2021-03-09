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09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генри Сехудо объявил о возобновлении карьеры

Американский боец ММА Генри Сехудо дал понять, что собирается возобновить карьеру.

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Источник: AP 2020

«Тройной чемпион возвращается», — сказал спортсмен в интервью ESPN 8 марта.

34-летний Сехудо провел 18 боев в ММА и одержал 16 побед при двух поражениях. Он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Свой последний бой он провел 9 мая 2020 года против Доминика Круса. После победы он объявил о завершении карьеры. Сехудо — победитель Олимпиады-2008 в вольной борьбе.

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