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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все раунды проиграны»: Ян ответил на обвинения Стерлинга

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался об обвинениях нового обладателя пояса Алджамейна Стерлинга в свой адрес.
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Источник: РИА "Новости"

Незадолго до этого американец заявил, что россиянин специально нанес запрещенный удар во время их боя на UFC 259.

«Все знают, что ты будешь так себя вести! Когда все раунды проиграны», — написал отечественный атлет в «сториз» своего
Instagram-аккаунта.

Напомним, что поединок между Яном и Стерлингом был остановлен в четвертом раунде после того, как россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову.

Для Петра это была первая защита чемпионского титула.

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