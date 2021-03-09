«Все раунды проиграны»: Ян ответил на обвинения Стерлинга
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался об обвинениях нового обладателя пояса Алджамейна Стерлинга в свой адрес.
Незадолго до этого американец заявил, что россиянин специально нанес запрещенный удар во время их боя на UFC 259.
Напомним, что поединок между Яном и Стерлингом был остановлен в четвертом раунде после того, как россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову.
Для Петра это была первая защита чемпионского титула.