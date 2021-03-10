Сестры Шевченко из UFC снялись с оружием времен ВОВ

Спортсменки прибыли на стрельбище и продемонстрировали оружие, из которого собирались вести огонь. На столе перед сестрами Шевченко можно увидеть приклад винтовки Мосина, а также пистолет Тульский Токарева (ТТ).

Винтовка Мосина состояла на вооружении Красной Армии с момента ее основания и применялась в годы ВОВ. Пистолет ТТ — первый самозарядный пистолет в Советском Союзе. Он был принят на вооружение в 1933 году.