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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Сестры Шевченко из UFC снялись с оружием времен ВОВ

Киргизские девушки-бойцы смешанного стиля (MMA) Валентина и Антонина Шевченко сфотографировались с оружием времен ВОВ. Пост доступен в Instagram.

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Спортсменки прибыли на стрельбище и продемонстрировали оружие, из которого собирались вести огонь. На столе перед сестрами Шевченко можно увидеть приклад винтовки Мосина, а также пистолет Тульский Токарева (ТТ).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сестры Шевченко известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Валентина — чемпионка промоушена. Обе спортсменки — уроженки СССР.

Винтовка Мосина состояла на вооружении Красной Армии с момента ее основания и применялась в годы ВОВ. Пистолет ТТ — первый самозарядный пистолет в Советском Союзе. Он был принят на вооружение в 1933 году.

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