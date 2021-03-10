Разбил легенду: слабослышащий россиянин в шаге от титула UFC

Что знали фанаты о Пуле до прихода в UFC
Аскар «Пуля» Аскаров (14−0−1) начинал свое восхождение в дагестанском селе Камыш-Кутан. Тогда, в середине 90-х, на секцию по вольной борьбе пришел тихий мальчик. Его не остановили ни плохой слух, ни несогласие родителей с выбором сына.
Юный аварец полностью погрузился в спорт. Аскар ездил на первенства по боевому самбо, набирался бойцовского опыта в рукопашном бое и грэпплинге. Помогало будущему претенденту на пояс UFC и то, что в детстве Аскаров был окружен хорошими людьми — с ними слабослышащий атлет не чувствовал себя белой вороной.
«С пренебрежительным отношением никогда не сталкивался. Во-первых, я любил спорт. Во-вторых, я вырос в селе, где справедливость, добропорядочность и уважение всегда были на первом месте… Я доказал самому себе, что все смогу. Хочется стать примером того, что с желанием можно добиться успеха. Простой сельский парень пару лет назад сидел перед телевизором, просматривая кассеты UFC и мечтая там оказаться. Нет значения, какие у тебя проблемы: если ты чего-то хочешь и пашешь больше других, то обязательно добьешься поставленной цели», — делился жизненной философией Аскаров в интервью Cageside.
Трудолюбие и скромность помогли мальчику вырасти в небитого «мухача». Пуля стал базовым борцом, полюбил бразильское джиу-джитсу (семь викторий из 14 были добыты сабмишенами), но и об ударной технике не забывал (три победы ТКО). В UFC спортсмен пожаловал, имея в активе победы на чемпионатах России и мира, золото Сурдлимпийских игр и пояс АСВ (в 2018-м организация купила промоушен WFCA и после объединения получила название Absolute Championship Akhmat — АСА).
И это при том, что спортсмен по ходу боев полагается исключительно на себя. Ведь подсказок тренеров из угла Аскар не слышит.
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Без досрочных побед, но все еще не побежден
В Штатах Аскарова ждала куда более серьезная оппозиция, нежели на отечественных аренах. Если до перелета за океан все десять боев Аскарова завершились досрочно, то в США Пуле пока не удается нокаутировать или засабмитить оппонентов. На данный момент у Аскарова в UFC четыре боя: за полтора года Пуля разошелся миром с Брэндоном Морено (крепкий мексиканец совсем скоро проведет реванш с чемпионом Дейвезоном Фигередо), а также победил единогласным решением Тима Эллиотта, Александра Пантожу и Джозефа Бенавидеса.
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Последний, к слову, стал главным «скальпом» в карьере Аскарова. Пускай представитель России провалил взвешивание перед боем с американцем, но тот перформанс, который устроил боец в клетке, не мог оставить равнодушными ни болельщиков, ни Дэйну Уайта. Четырежды проигрывавший в «титульниках» Бенавидес так и не приблизился к пятому шансу. На протяжении 15 минут Аскаров перебивал именитого ветерана в стойке и бросал Джо по восьмиугольнику, напомнив фанатам о нестареющей шутке про «дагестанские авиалинии».
«Аскар Аскаров — паралимпийский чемпион. И один из лучших в мире смешанных единоборств. #ДагестанскаяСила», — написал Хабиб Нурмагомедов у себя в Twitter-аккаунте после очередного триумфа соотечественника.
Станет третьим российским чемпионом UFC?
Вероятность крайне высока. Тренировки с парнями из легчайшей весовой (в ходе спаррингов Аскар ловил на болевые бывшего чемпиона Фрэнки Эдгара, а также душил Алджамейна Стерлинга, в выходные отобравшего пояс у Петра Яна) вместе с отличным выступлением в Лас-Вегасе вселили в Аскара уверенность. Если до 259-го номерного турнира отечественный боец говорил о желании провести реванш с Морено, то сейчас другой цели, кроме чемпионской схватки, у Аскарова быть не может.
Прежде всего — и это считаю приоритетом — я хочу бороться за титул. После того как заберу пояс, мне без разницы, с кем драться. Будет это Гарбрандт, или Сехудо возобновит карьеру, или Кормье спустится в нашу весовую. Я готов сражаться с любым соперником. Однако все, что меня сейчас интересует, это чемпионство.
Аскар Аскаровроссийский боец MMA
По итогу именно Аскар может следующим из россиян претендовать на первый «титульник». Аргументы:
- Александр Волков. Несмотря на желание Драго в следующей схватке оспорить пояс с чемпионом, в претендентской гонке нашего «тяжа» может обогнать Деррик Льюис.
- Ислам Махачев. После доминирования над Дрю Добером наследник Хабиба рассчитывает лишь на встречу с топовым оппонентом.
- Магомед Анкалаев. Так же, как и Махачев, ждет соперника с громким именем.
- Забит Магомедшарипов. Зрелищный полулегковес не появлялся в октагоне с конца 2019-го.
- Хамзат Чимаев. Шведа чеченского происхождения, неожиданно объявившего о завершении карьеры, сейчас больше волнует здоровье, нежели выяснение отношений в восьмиугольнике.
К тому же, победив второго номера рейтинга «мухачей», у Аскарова попросту не осталось соперников в дивизионе. Нужно лишь дождаться исхода реванша Фигередо и Морено и поговорить о своем будущем с Уайтом.
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