Разбил легенду: слабослышащий россиянин в шаге от титула UFC

Что знали фанаты о Пуле до прихода в UFC

Аскар «Пуля» Аскаров (14−0−1) начинал свое восхождение в дагестанском селе Камыш-Кутан. Тогда, в середине 90-х, на секцию по вольной борьбе пришел тихий мальчик. Его не остановили ни плохой слух, ни несогласие родителей с выбором сына.

Юный аварец полностью погрузился в спорт. Аскар ездил на первенства по боевому самбо, набирался бойцовского опыта в рукопашном бое и грэпплинге. Помогало будущему претенденту на пояс UFC и то, что в детстве Аскаров был окружен хорошими людьми — с ними слабослышащий атлет не чувствовал себя белой вороной.

«С пренебрежительным отношением никогда не сталкивался. Во-первых, я любил спорт. Во-вторых, я вырос в селе, где справедливость, добропорядочность и уважение всегда были на первом месте… Я доказал самому себе, что все смогу. Хочется стать примером того, что с желанием можно добиться успеха. Простой сельский парень пару лет назад сидел перед телевизором, просматривая кассеты UFC и мечтая там оказаться. Нет значения, какие у тебя проблемы: если ты чего-то хочешь и пашешь больше других, то обязательно добьешься поставленной цели», — делился жизненной философией Аскаров в интервью Cageside.

Трудолюбие и скромность помогли мальчику вырасти в небитого «мухача». Пуля стал базовым борцом, полюбил бразильское джиу-джитсу (семь викторий из 14 были добыты сабмишенами), но и об ударной технике не забывал (три победы ТКО). В UFC спортсмен пожаловал, имея в активе победы на чемпионатах России и мира, золото Сурдлимпийских игр и пояс АСВ (в 2018-м организация купила промоушен WFCA и после объединения получила название Absolute Championship Akhmat — АСА).

И это при том, что спортсмен по ходу боев полагается исключительно на себя. Ведь подсказок тренеров из угла Аскар не слышит.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXWTeeMDAr-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Askar Askarov (@askar_mma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Без досрочных побед, но все еще не побежден

В Штатах Аскарова ждала куда более серьезная оппозиция, нежели на отечественных аренах. Если до перелета за океан все десять боев Аскарова завершились досрочно, то в США Пуле пока не удается нокаутировать или засабмитить оппонентов. На данный момент у Аскарова в UFC четыре боя: за полтора года Пуля разошелся миром с Брэндоном Морено (крепкий мексиканец совсем скоро проведет реванш с чемпионом Дейвезоном Фигередо), а также победил единогласным решением Тима Эллиотта, Александра Пантожу и Джозефа Бенавидеса.

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Последний, к слову, стал главным «скальпом» в карьере Аскарова. Пускай представитель России провалил взвешивание перед боем с американцем, но тот перформанс, который устроил боец в клетке, не мог оставить равнодушными ни болельщиков, ни Дэйну Уайта. Четырежды проигрывавший в «титульниках» Бенавидес так и не приблизился к пятому шансу. На протяжении 15 минут Аскаров перебивал именитого ветерана в стойке и бросал Джо по восьмиугольнику, напомнив фанатам о нестареющей шутке про «дагестанские авиалинии».

«Аскар Аскаров — паралимпийский чемпион. И один из лучших в мире смешанных единоборств. #ДагестанскаяСила», — написал Хабиб Нурмагомедов у себя в Twitter-аккаунте после очередного триумфа соотечественника.

Станет третьим российским чемпионом UFC?

Вероятность крайне высока. Тренировки с парнями из легчайшей весовой (в ходе спаррингов Аскар ловил на болевые бывшего чемпиона Фрэнки Эдгара, а также душил Алджамейна Стерлинга, в выходные отобравшего пояс у Петра Яна) вместе с отличным выступлением в Лас-Вегасе вселили в Аскара уверенность. Если до 259-го номерного турнира отечественный боец говорил о желании провести реванш с Морено, то сейчас другой цели, кроме чемпионской схватки, у Аскарова быть не может.

Прежде всего — и это считаю приоритетом — я хочу бороться за титул. После того как заберу пояс, мне без разницы, с кем драться. Будет это Гарбрандт, или Сехудо возобновит карьеру, или Кормье спустится в нашу весовую. Я готов сражаться с любым соперником. Однако все, что меня сейчас интересует, это чемпионство. Аскар Аскаров российский боец MMA

По итогу именно Аскар может следующим из россиян претендовать на первый «титульник». Аргументы:

Александр Волков. Несмотря на желание Драго в следующей схватке оспорить пояс с чемпионом, в претендентской гонке нашего «тяжа» может обогнать Деррик Льюис.

Несмотря на желание Драго в следующей схватке оспорить пояс с чемпионом, в претендентской гонке нашего «тяжа» может обогнать Деррик Льюис. Ислам Махачев. После доминирования над Дрю Добером наследник Хабиба рассчитывает лишь на встречу с топовым оппонентом.

После доминирования над Дрю Добером наследник Хабиба рассчитывает лишь на встречу с топовым оппонентом. Магомед Анкалаев. Так же, как и Махачев, ждет соперника с громким именем.

Так же, как и Махачев, ждет соперника с громким именем. Забит Магомедшарипов. Зрелищный полулегковес не появлялся в октагоне с конца 2019-го.

Зрелищный полулегковес не появлялся в октагоне с конца 2019-го. Хамзат Чимаев. Шведа чеченского происхождения, неожиданно объявившего о завершении карьеры, сейчас больше волнует здоровье, нежели выяснение отношений в восьмиугольнике.

К тому же, победив второго номера рейтинга «мухачей», у Аскарова попросту не осталось соперников в дивизионе. Нужно лишь дождаться исхода реванша Фигередо и Морено и поговорить о своем будущем с Уайтом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMGaHzYChxE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMGaHzYChxE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMGaHzYChxE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.