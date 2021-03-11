Стерлинг рассказал, когда будет готов провести бой-реванш против Яна

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в UFC. В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом. После боя 31-летний американец был доставлен в больницу и впоследствии выписан. Согласно решению атлетической комиссии штата Невада, американец не может проводить контактные тренировки до 21 апреля, а бои — до 6 мая.

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«Как бы я ни хотел повторить этот бой, мне нужно сделать то, что подходит мне. Я прислушиваюсь к советам UFC, советам врачей. Когда я почувствую себя хорошо и буду готов, мы все уладим и состоится бой-реванш», — сказал Стерлинг.