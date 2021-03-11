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13:50 (мск), источник: Sport24

Андерсон покинула UFC после поражения от Нуньес

Боец UFC Меган Андерсон покинула организацию после истечения контракта.

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На минувших выходных Андерсон провела бой против Аманды Нуньес за чемпионский пояс в полулегком весе. Нуньес одержала победу болевым приемом (рычаг локтя) в первом раунде.

Андерсон в 6 боях в UFC одержала 3 победы. В 2018 году она становилась чемпионкой промоушена Invicta. В своем инстаграме она подтвердила расставание с UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня есть много возможностей по всему миру, чтобы продолжать делать то, что я люблю. Вне зависимости от того, что UFC решит делать с полулегким дивизионом», — написала Андерсон.

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