Андерсон покинула UFC после поражения от Нуньес
Боец UFC Меган Андерсон покинула организацию после истечения контракта.
Боец UFC Меган Андерсон покинула организацию после истечения контракта.
На минувших выходных Андерсон провела бой против Аманды Нуньес за чемпионский пояс в полулегком весе. Нуньес одержала победу болевым приемом (рычаг локтя) в первом раунде.
Андерсон в 6 боях в UFC одержала 3 победы. В 2018 году она становилась чемпионкой промоушена Invicta. В своем инстаграме она подтвердила расставание с UFC.
«У меня есть много возможностей по всему миру, чтобы продолжать делать то, что я люблю. Вне зависимости от того, что UFC решит делать с полулегким дивизионом», — написала Андерсон.