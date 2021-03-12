Украинка из UFC занялась торговлей интимными фотографиями

Спортсменка опубликовала ссылку на свой личный сайт, где можно приобрести подписку стоимостью 9,99 долларов в месяц. За эту сумму пользователям будут доступны 28 эротических снимков Мороз. Кроме того, портал подразумевает возможность оставить бойцу MMA «чаевые».

Многие болельщики негативно отреагировали на инициативу Мороз. Пользователи оставили десятки оскорбительных комментариев под постом, который позже был удален.