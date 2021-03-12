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16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинка из UFC занялась торговлей интимными фотографиями

Украинская боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз занялась торговлей интимными фотографиями. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Источник: Instagram

Спортсменка опубликовала ссылку на свой личный сайт, где можно приобрести подписку стоимостью 9,99 долларов в месяц. За эту сумму пользователям будут доступны 28 эротических снимков Мороз. Кроме того, портал подразумевает возможность оставить бойцу MMA «чаевые».

Многие болельщики негативно отреагировали на инициативу Мороз. Пользователи оставили десятки оскорбительных комментариев под постом, который позже был удален.

Мороз выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 29-летняя спортсменка провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.

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