«Закодирую тебя навечно»: Дацик анонсировал бой с Александром Емельяненко
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик анонсировал поединок по правилам бокса против соотечественника Александра Емельяненко.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик анонсировал поединок по правилам бокса против соотечественника Александра Емельяненко.
«Закодирую тебя от водки навечно», — подписал публикацию Дацик. «А рэперы пусть дальше поют», — добавил боец, отметив музыканта Джигана.
Ранее Емельяненко в
В конце февраля Дацик в своем первом бою по правилам бокса победил камерунца Тайсона Дижона.
В октябре 2019 года Емельяненко в бою по правилам бокса в первом раунде отправил в нокаут пауэрлифтера Михаила Кокляева.