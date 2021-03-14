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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Закодирую тебя навечно»: Дацик анонсировал бой с Александром Емельяненко

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик анонсировал поединок по правилам бокса против соотечественника Александра Емельяненко.

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«Закодирую тебя от водки навечно», — подписал публикацию Дацик. «А рэперы пусть дальше поют», — добавил боец, отметив музыканта Джигана.

Ранее Емельяненко в instagram-аккаунте намекал на совместный бой с Джиганом.

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В конце февраля Дацик в своем первом бою по правилам бокса победил камерунца Тайсона Дижона.

В октябре 2019 года Емельяненко в бою по правилам бокса в первом раунде отправил в нокаут пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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