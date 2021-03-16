Дана Уайт против всех! Как президент UFC меняет американскую реальность

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Президент UFC Дана Уайт снова принёс интересные и даже в какой-то степени удивительные новости. Босс лиги сообщил, что апрельский турнир UFC 261 впервые в период пандемии COVID-19 пройдёт без ограничений на количество зрителей. Более того, ивент будет проводиться не в Вегасе и не на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, как это было в последний год, а в Джексонвилле, что в штате Флорида.

Дану Уайта давно и справедливо называют одним из лучших управленцев в мире спорта. Он смог преодолеть множество трудностей, вывести UFC на совершенно новый уровень и воплотить в жизнь даже самые невероятные идеи. Мы вспомнили главные из них, которые существенно изменили мир единоборств.

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Борьба с допингом

Уайт первым из руководителей ММА-промоушенов по-настоящему начал бороться с употреблением допинга бойцами. UFC начали тестировать спортсменов и наказывать их за применение запрещённых препаратов. Первым стал бывший чемпион в тяжёлом весе Джош Барнетт: после устного предупреждения в 2001 году через год он снова попался на допинге. В этот раз его лишили пояса и дисквалифицировали на 6 месяцев. С тех пор тестирования в UFC стали регулярными.



Позже допинг-контроль ввели и в других лигах. Однако в UFC он по-прежнему наиболее строгий. Занимается этим Американское Антидопинговое Агентство (USADA), которое в США считается одним из лучших. Бойцов круглый год тестируют, не предупреждая их об этом заранее. Если же кто-то попадётся на запрещённых веществах, его ждёт суровое наказание.

Создание The Ultimate Fighter

Дана Уайт сумел поднять популярность UFC и продолжал это делать, однако доходы от турниров всё ещё не могли покрыть убытки компании. Тогда президент лиги решил придумать ещё кое-что. Он создал уникальное реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором бойцы сражаются за контракт с UFC. Дана, хоть и с большим трудом, но смог протолкнуть проект на телевидение.

В итоге шоу стало очень популярным и вывело UFC на новый уровень. По словам самого Даны, финальный поединок в полутяжёлом весе между Форрестом Гриффином и Стефаном Боннаром, который прошёл в апреле 2005 года, принёс неплохой доход и спас лигу от финансовых проблем. Телеканал Spike TV, который и транслировал TUF, принял решение продлить сотрудничество с UFC.

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Участие бойцов UFC в боксёрских поединках

Босс лиги дал добро на проведение в UFC боёв с боксёрами и разрешил своим бойцам участвовать в боксёрских поединках. Хотя в реальности к первому можно отнести только бой между Рэнди Кутюром и бывшим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Джеймсом Тони в 2010 году на UFC 118. Второе — это прошедший в 2017 году поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, в организации которого Дана принимал непосредственное участие.

Более того, Дана планирует открыть свой боксёрский промоушен. Как говорил сам глава UFC, ему категорически не нравится, что лучшие боксёры не бьются между собой. Ещё он однажды заявил, что в боксе никто не смог сделать того, что ему удалось сделать в ММА за 20 лет. Это отмечают и эксперты: тренер по боксу, аналитик и журналист Тедди Атлас как-то сказал: «UFC процветает потому, что там есть диктатор, который устанавливает законы. Сделайте бокс, как UFC — наймите Дану Уайта».

Проведение турниров в пандемию COVID-19 и открытие «Бойцовского острова»

В марте 2020 года весь мир накрыла пандемия коронавируса. Причём в США ситуация в тот момент была наиболее серьёзной. Однако Дана Уайт сообщил, что UFC адаптируются к обстоятельствам, но отменять турниры не будут. В итоге лига перенесла ближайшие шоу в Вегас и проводила их без зрителей. Но и здесь карантинные меры ужесточались, поэтому нужно было придумывать что-то другое.

И вот Уайт объявляет о планах выкупить остров и проводить бои там. Многие откровенно посмеивались, приравнивая задумку Даны к бреду сумасшедшего. Однако им пришлось взять свои слова обратно, когда в июле UFC анонсировали первый поединок на острове Яс в Абу-Даби, что в Объединённых Арабских Эмиратах. Эта идея произвела фурор среди фанатов ММА, а бойцы стали считать участие в турнирах на «Бойцовском острове» чем-то особенным.

Отмена наказаний за употребление бойцами марихуаны

В начале 2021 года UFC объявили, что больше не будут дисквалифицировать бойцов за употребление марихуаны. Решение было принято Даной Уайтом совместно с антидопинговым агентством США. Промоушен объяснил это тем, что следы вещества, которые могут быть обнаружены у спортсменов, не влияют на способность драться. Естественно, непосредственно после употребления «травки» бойца в октагон не пустят.



Вице-президент UFC Джефф Новицки отметил, что многие используют марихуану для снятия боли и тревожности вместо вызывающих привыкание лекарств, а совсем не для улучшения своих спортивных результатов. Однако, если каким-то образом будет выявлено, что боец употреблял её именно ради последнего, то его ждёт наказание.

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Продолжение переговоров с Хабибом о возобновлении карьеры

Несмотря на объявление Хабибом Нурмагомедовым о завершении карьеры бойца и все приведённые им доводы, Дана Уайт по-прежнему верит в светлое будущее и продолжает уговаривать Орла вернуться. Президент UFC уверен, что Хабиб принял поспешное решение, и ему нужно лишь предложить достойные деньги или хороший бой.

Второй вариант с треском провалился после того, как в январе Макгрегор, которого видели самым вероятным соперником Хабиба, проиграл нокаутом Порье. Но и после этого Уайт не оставляет надежд, периодически анонсируя очередные переговоры с Нурмагомедовым. Он всё ещё не лишил Орла титула и не убрал его из рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. И, зная хватку и способности Даны, нельзя сомневаться и в том, что когда-то ему удастся вернуть Хабиба в октагон.