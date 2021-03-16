Дана Уайт против всех! Как президент UFC меняет американскую реальность
Уайт воплощает в жизнь самые невероятные инициативы. Осталось только вернуть Хабиба в октагон.
Уайт воплощает в жизнь самые невероятные инициативы. Осталось только вернуть Хабиба в октагон.
Президент UFC Дана Уайт снова принёс интересные и даже в
Дану Уайта давно и справедливо называют одним из лучших управленцев в мире спорта. Он смог преодолеть множество трудностей, вывести UFC на совершенно новый уровень и воплотить в жизнь даже самые невероятные идеи. Мы вспомнили главные из них, которые существенно изменили мир единоборств.
Уайт первым из руководителей
Позже
В итоге шоу стало очень популярным и вывело UFC на новый уровень. По словам самого Даны, финальный поединок в полутяжёлом весе между Форрестом Гриффином и Стефаном Боннаром, который прошёл в апреле 2005 года, принёс неплохой доход и спас лигу от финансовых проблем. Телеканал Spike TV, который и транслировал TUF, принял решение продлить сотрудничество с UFC.
Босс лиги дал добро на проведение в UFC боёв с боксёрами и разрешил своим бойцам участвовать в боксёрских поединках. Хотя в реальности к первому можно отнести только бой между Рэнди Кутюром и бывшим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Джеймсом Тони в 2010 году на UFC 118. Второе — это прошедший в 2017 году поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, в организации которого Дана принимал непосредственное участие.
Более того, Дана планирует открыть свой боксёрский промоушен. Как говорил сам глава UFC, ему категорически не нравится, что лучшие боксёры не бьются между собой. Ещё он однажды заявил, что в боксе никто не смог сделать того, что ему удалось сделать в ММА за 20 лет. Это отмечают и эксперты: тренер по боксу, аналитик и журналист Тедди Атлас
В марте 2020 года весь мир накрыла пандемия коронавируса. Причём в США ситуация в тот момент была наиболее серьёзной. Однако Дана Уайт сообщил, что UFC адаптируются к обстоятельствам, но отменять турниры не будут. В итоге лига перенесла ближайшие шоу в Вегас и проводила их без зрителей. Но и здесь карантинные меры ужесточались, поэтому нужно было придумывать
В начале 2021 года UFC объявили, что больше не будут дисквалифицировать бойцов за употребление марихуаны. Решение было принято Даной Уайтом совместно с антидопинговым агентством США. Промоушен объяснил это тем, что следы вещества, которые могут быть обнаружены у спортсменов, не влияют на способность драться. Естественно, непосредственно после употребления «травки» бойца в октагон не пустят.
Несмотря на объявление Хабибом Нурмагомедовым о завершении карьеры бойца и все приведённые им доводы, Дана Уайт
Второй вариант с треском провалился после того, как в январе Макгрегор, которого видели самым вероятным соперником Хабиба, проиграл нокаутом Порье. Но и после этого Уайт не оставляет надежд, периодически анонсируя очередные переговоры с Нурмагомедовым. Он всё ещё не лишил Орла титула и не убрал его из рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. И, зная хватку и способности Даны, нельзя сомневаться и в том, что
Алла Князева