Нурмагомедов остался лидером рейтинга UFC

Россиянин остался во главе списка, несмотря на объявление о завершении спортивной карьеры. На втором месте находится американец Джон Джонс. Третью позицию занимает его соотечественник Камару Усман.

В топ-15 рейтинга, помимо Нурмагомедова, есть еще один россиянин. На 12-м месте расположился Петр Ян.

Нурмагомедов заявил о своем решении уйти из MMA сразу после победы над американцем Джастином Гейджи осенью 2020-го. Он в очередной раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и одержал 29-ю победу в карьере. На счету россиянина нет ни одного поражения.