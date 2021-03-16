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21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов остался лидером рейтинга UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался лидером рейтинга спортсменов промоушена вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

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Россиянин остался во главе списка, несмотря на объявление о завершении спортивной карьеры. На втором месте находится американец Джон Джонс. Третью позицию занимает его соотечественник Камару Усман.

В топ-15 рейтинга, помимо Нурмагомедова, есть еще один россиянин. На 12-м месте расположился Петр Ян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нурмагомедов заявил о своем решении уйти из MMA сразу после победы над американцем Джастином Гейджи осенью 2020-го. Он в очередной раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и одержал 29-ю победу в карьере. На счету россиянина нет ни одного поражения.

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