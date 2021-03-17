Стерлинг рассказал о поддержке россиян после боя с Яном

Он отметил, что большинство соотечественников его соперника присылают оскорбления, однако некоторые граждане России настроены к американцу дружелюбно. Боец рассказал, что они его поддерживают и извиняются за других россиян. «Это говорит о том, что нельзя всех грести под одну гребенку», — заявил спортсмен.