Боец Шлеменко потребовал запретить концерты Моргенштерна

Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идет по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их. Александр Шлеменко боец MMA

По его словам, россиянам следует объединиться и запретить концерты рэп-исполнителя. Так, он предложил выйти с такой инициативой, которую поддержат многие родители. Шлеменко также призвал граждан ответственно относиться к тому, что слушают их дети. «Если мы будем молчать, не отвечать, то ничего хорошего не получится», — сказал боец.

Так, он напомнил про российского рэпера Мистера Малого, популярного в середине 1990-х годов. По мнению Шлеменко, его песни про наркотики в свое время «погубили многих пацанов».

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Ранее Шлеменко обвинил женщин в разводах и призвал их «жертвовать и терпеть». Он пояснил, что в 90 процентах разводов виноваты женщины. По мнению бойца, россиянки должны показывать детям, что «против главного нельзя вообще открывать ни рот, ничто нельзя делать».