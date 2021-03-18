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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец Шлеменко потребовал запретить концерты Моргенштерна

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в резкой форме раскритиковал рэпера Моргенштерна. Свое мнение он высказал в интервью порталу Sport24.

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Источник: РИА "Новости"
Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идет по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их.
Александр Шлеменко
боец MMA

По его словам, россиянам следует объединиться и запретить концерты рэп-исполнителя. Так, он предложил выйти с такой инициативой, которую поддержат многие родители. Шлеменко также призвал граждан ответственно относиться к тому, что слушают их дети. «Если мы будем молчать, не отвечать, то ничего хорошего не получится», — сказал боец.

Так, он напомнил про российского рэпера Мистера Малого, популярного в середине 1990-х годов. По мнению Шлеменко, его песни про наркотики в свое время «погубили многих пацанов».

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Ранее Шлеменко обвинил женщин в разводах и призвал их «жертвовать и терпеть». Он пояснил, что в 90 процентах разводов виноваты женщины. По мнению бойца, россиянки должны показывать детям, что «против главного нельзя вообще открывать ни рот, ничто нельзя делать».

Шлеменко за карьеру одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.

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