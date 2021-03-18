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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионка UFC родом из СССР впечатлила Микки Рурка

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко показала работу на мешке в тренировочном зале.

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Источник: Instagram
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33-летняя спортсменка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), показала отработку ударов ногами. В комментариях к посту Шевченко свое восхищение техникой девушки выразил голливудский актер Микки Рурк.

Шевченко родом из СССР. Она является гражданкой Перу и Киргизии. Сестра спортсменки Антонина также выступает в UFC.

24 апреля Шевченко предстоит защитить титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Ее соперницей станет бразильянка Джессика Андраде.

На счету Шевченко 20 побед при трех поражениях.

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