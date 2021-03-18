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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сын прислал видео, как он сам Стерлинга коленом ударил». Петр Ян — пацанское интервью после скандального боя

Горит реваншем.

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Источник: AP 2020

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вернулся домой в Екатеринбург и дал первое обстоятельное интервью для российской публики на пресс-конференции RCC.

Ниже — самое интересное.

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О бардаке в своем углу во время боя

«Для меня было проблемой, что они вдесятером мне что-то кричали по очереди. За 15−20 минут до выхода на бой UFC подходят и говорят, что в связи с ситуацией в мире в октагон может выйти только один человек, а не все, как раньше. Решите, кто у вас выйдет. Я оставил этот вопрос на всех: сами решайте. Ко мне подходит один тренер: «Я пойду в октагон». Через 5 минут подходит другой, третий. Я злой уже: «Отстаньте от меня, сами все решите между собой, мне без разницы, кто пойдет.

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И первый раунд заканчивается, тренер Парумпа что-то на своем тараторит, эти с угла тараторят. Второй раунд заканчивается, передо мной уже Джонни Хатчинсон на английском заливает что-то… Канвас скользит, его водой поливают, ребята подливают воду. Лаврик стоял за сеткой и плюхал оттуда воду. Бутылки с большим горлышком, эти «Монстер Энерджи» или как они, и он плюхал прямо, я чувствовал, что у меня вода по ногам течет. Я потом его спрашиваю: «Братан, ты че делал?» — «Да я специально ногу поливал, чтобы если он тебя схватит за ногу, ты выскользнул». А я чувствую, что меня из ведра поливают, рефери орет: «Воду не лейте!» Понимаешь, на какие вещи я обращал внимание? Это раздражительный момент был".

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О слэме и статистике, утверждающей, что Стерлинг перебил его

«Слэм этот… Я знал, что, если заберу позицию вместе с рукой, смогу бросить. Он постоянно жаловался на свою шею, я хотел ему доломать ее. Почему не бил на расцеплении клинча? Немножко в этом поединке я был не самим собой. Пережидал моменты сильно. Я знал, что после второго раунда, в середине третьего он просядет конкретно по функционалочке. Возможно, мне стоило форсировать, понимая, что у меня топлива будет больше. Я знал, что он будет бороться, поэтому я постоянно держал это на фокусе. Где-то переборщил я с этим моментом. Его раздутая борьба не является тем, о чем все говорили. Я базовый боксер — и нормально себя чувствовал. Он перебил меня по ударам? (Официальная статистика 96−87 по значимым ударам в пользу Стерлинга — Прим. “СЭ”). Практически все его удары были по защите, я специально принимал их, давая ему отработать свой резерв. Да, было несколько раз опасное колено, где-то вскользь меня цепляло, но я эти моменты буду учитывать. А так — ничего такого, что потрясло меня. Все удары корявые, вскользь».

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О том, почему чувствовал себя не очень в день боя

«Не чувствовал себя во взрывной кондиции, в быстроте, как бывало раньше. Возможно, акклиматизация. Потому что все ребята из России, которые выступали — и Аскар, и Ислам, — чувствовали себя тяжело в Лас-Вегасе. Сухота, пустыня, это тоже сказалось немного».

О том, симулировал ли Стерлинг

«Он симулировал. Да, безусловно, удар был с моей стороны. Там был важный момент, когда в октагон вышел человек из комиссии, доктор. И рефери, находясь рядом со Стерлингом, сказал доктору: “Я говорил ему, что бить нельзя, я дисквалифицирую его”. Есть перевод этого. И Стерлинг слышал это железно. И как он услышал, то с каждой минутой начал умирать все сильнее. Он десять или пять минут лежал, вставал, ходил, кружил, все забыл. Потом пошел в пресс-центр, 30 секунд туда идти. Говорил, что в октагоне ничего не помнит, а тут спокойно дал интервью, все вспомнил. Вечером уже спокойно куражился с друзьями и с поясом».

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О заявлении Стерлинга, что ему писали слова поддержки фаны из России

«Стерлинг упал в яму, его подзакидали. Сейчас он пытается быть на слуху, доказать, что достоин. Пару дней назад он плакал, а сейчас опять там фанатов себе… Кто-то нашел его старую почту, пишет ему там. Ну это вообще, е-мое…Полудурок, блин. Другой соперник? В данный момент мы вообще об этом не говорили. Будем отталкиваться от ситуации, что и когда. Сейчас фокус на этой мартышке».

О реванше

«Реванш обсуждается, реванш возможен в ближайшие 2−3 месяца. Где-то летом или ближе к лету. Остается только ждать. Подавали ли апелляцию? Нет, смысла нет никакого. В реванше он может прибавить. Работать количественно, больше ударов своих бросать, меньше атак проводить борцовских, потому что знает, что я от них защищаюсь. Столкнутся два танчика. Мне нужно быть хладнокровным. Не заостряться на эмоциях. Всегда, когда я был хладнокровным, взвешенным, я четко делал свою работу. Нужно подойти хладнокровно, без эмоций, уничтожить его грамотно. Чем будет отличаться моя подготовка к реваншу? Наверное, будет больше спарринг-партнеров. В первый раз тоже все было неплохо, просто новое место, и от этого всегда сумбур какой-то. В следующий раз будет все нормально».

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О том, самый ли Стерлинг неприятный по-человечески его соперник

«Да нет, нет такого. Я умею разделять эти моменты — его поведение и наш бой предстоящий. Здесь он такой, там — другой, здесь я должен отнестись внимательно. А как личность… Мне с ним не дружить, друзей у меня таких нет. Актрис точно нет у меня».

О возможной встрече со Стерлингом и Двалишвили

«Рядом со Стерлингом — мыши, которые что-то кудахтают постоянно. Что будет, если случайно встретимся с ним и Двалишвили? Забьем их. Забьем в кашу. Шучу. Все понимают, что такая ситуация до боя не нужна. Чтобы нас всех депортировали домой… Ребята понимают, что это не нужно».

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О том, помог ли ему скандальный исход боя прибавить в популярности

«У меня инстаграм достиг 1 миллиона подписчиков, но не из-за этого. Уже до боя было 905 тысяч. После прошлого поединка добавилось гораздо больше подписчиков, чем в этот раз. Плюсы и минусы есть в этой ситуации».

О том, что ему сказал его 4-летний сын после боя

«Когда я прилетел домой, первое, что сказал мне мой сын на следующий день: “Пап, а ты чего, не привез, что ли, третий пояс?” Меня это так взбудоражило… Он уже все понимает, блин. Надо мне забрать третий пояс. Сын меня спрашивал, что произошло, и сегодня спрашивал. Сегодня отправил мне видео, как он будто со Стерлингом вышел и коленом ему ударил… Откуда мысли такие? Пацану всего 4 года и 8 месяцев. Я ему объяснил, что произошло, что ситуация вышла из-под контроля. Думаю, он не все еще понимает. Подрастет — поймет».

Никита Горшенин

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