Глава UFC объявил о выходе Хабиба Нурмагомедова на пенсию

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«Он стопроцентно официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт.

12 февраля Уайт заявил, что отказывается лишать российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса. Уайт рассказал, что в скором времени встретится с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. «UFC не отказывается от Хабиба. Хабиб — чемпион. Мы с ним поужинаем и посмотрим, что будет дальше», — добавил глава промоушена.

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