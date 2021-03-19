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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

От алкоголизма к UFC: «гроза Хабиба» возвращается после страшного нокаута

Ближайший турнир UFC не выглядит богатым на громкие афиши, но все же весьма наполнен интригой. Именно в ночь на 21 марта по московскому времени в октагон выйдут один из лучших проспектов лиги, непобежденный грузинский боец и американец, которого не так давно считали потенциальной угрозой для Хабиба Нурмагомедова. Анонсируем самые примечательные поединки грядущего шоу.

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Источник: AFP 2020

Джайлс — Долидзе

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Предварительный кард стартует в 2:00 мск. В числе его участников Роман Долидзе, жаждущий продолжить идеальную поступь. На данный момент 32-летний грузин выиграл все восемь боев за карьеру, в том числе два — под эгидой UFC. При этом в преддверии следующего выступления спортсмен решил сменить весовую категорию, спустившись в средний дивизион.

Новый этап Долидзе начнет, разделив клетку с Тревином Джайлсом. Американец тоже приходил в UFC непобежденным, однако в ведущем промоушене его показатели заметно просели. Впрочем, именно 28-летнего полицейского из США резонно считать наиболее опасным соперником в карьере Долидзе.

Вот и букмекерские конторы ожидают очень конкурентный поединок. Коэффициенты на победу американца составляют 2−2,3 против 1,7−1,8 на успех грузина.

Также стоит отметить, что в прелимах выступит еще одна представительница постсоветского пространства. Литовка Юлия Столяренко, проигравшая последний бой россиянке Яне Куницкой, побьется с американкой Джулией Авилой, занимающей 15-е место в рейтинге женского легчайшего дивизиона.

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Гиллеспи — Ридделл

Основной кард начнется в 5:00 мск. Соглавным событием вечера назначен поединок, в рамках которого в октагон после простоя длиной почти в 1,5 года вернется Грегор Гиллеспи, чей спортивный путь довольно тернист и интересен.

Американец в юные годы заработал реноме высококлассного борца. Его результаты были поистине выдающимися в рамках студенческого спорта, но в определенный момент парень пресытился данной стороной жизни и завязал. Увы, совсем скоро Гиллеспи начал тратить свободное время на алкоголь, что привело его к тяжелой зависимости и лечению в соответствующем учреждении.

После реабилитации Грегор вернулся в спорт и открыл для себя смешанные единоборства. Выиграв семь боев подряд, он в 2016 году перешел в UFC, где одержал еще шесть побед кряду. Учитывая арсенал и показатели Гиллеспи, многие фанаты начали называть его реальной угрозой Хабибу. Однако позапрошлой осенью случилась громкая осечка: уже в первом раунде Кевин Ли отправил американца в глубокий нокаут, который можно пересматривать бесконечно.

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Предвкушая возвращение 33-летнего Гиллеспи после фиаско, UFC вернул его на 15-е место в рейтинге легкого дивизиона. Отстаивать эту позицию атлет будет в поединке с Брэдом Ридделом. В сильнейшем промоушене 29-летний новозеландец выиграл все три боя.

По мнению букмекеров, Гиллеспи охладит пыл соперника. Коэффициенты на его победу составляют 1,4−1,5 против 2,8−3,1 на триумф Ридделла.

Брансон — Холланд

Наконец, возглавит турнир битва американских средневесов. Дерек Брансон занимает седьмое место в рейтинге дивизиона, Кевин Холланд — десятое, поэтому их поединок очень важен в контексте титульной гонки. Тем более что оба спортсмена ведут достойные победные серии.

Брансон выиграл три боя подряд, а его соперник — целых пять. Причем все эти успехи 28-летний Холланд оформил за один календарный год (2020-й), повторив рекорд UFC. Именно Кевина наряду со шведом Хамзатом Чимаевым чаще всего называли открытием минувшего года.

Новоиспеченная звезда на фоне растущей популярности начал активнее прибегать к трештоку, но 37-летний Брансон уверенно держал отпор. Что называется, на опыте. Осталось выяснить, кто из американцев окажется убедительнее в октагоне.

Букмекеры считают, что молодость возьмет верх. Коэффициенты на победу Холланда составляют около 1,6 против 2,4−2,5 на успех Брансона.

Александр Бокулев

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