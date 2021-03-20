Харитонов проведет бой на голых кулаках в США
МОСКВА, 20 марта./ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проведет поединок на голых кулаках в апреле в США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 20 марта./ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проведет поединок на голых кулаках в апреле в США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
«Сергей проведет бой на голых кулаках в США», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Харитонов возобновил тренировки после длительного периода, связанного с травмами, полученными в потасовке с бойцом Адамом Яндиевым.
В настоящий момент Харитонов является бойцом американской организации Bellator.