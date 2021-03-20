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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA победил удушением «анаконды»

Британский боец смешанного стиля (MMA) Джек Грант одержал победу над латышом Мадарсом Флеминасом на турнире Cage Warriors 121. Ролик доступен в Twitter промоушена.

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Грант вынудил соперника сдаться в середине второго раунда, применив удушающий прием «анаконда». Победа позволила ему выйти в финал турнира Cage Warriors среди представителей полусреднего веса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в рамках Cage Warriors 121 победы нокаутом добился Йэн Гэрри. Он продлил серию успехов до шести поединков.

На счету Гранта 17 побед при шести поражениях. Флеминас потерпел третье поражение при семи победах.

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