Определился победитель главного боя турнира UFC Vegas 22

Поединок, длившийся все пять раундов, прошел в ночь на воскресенье, 21 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 37-летний американец взял верх над 27-летним оппонентом единогласным решением судей (49−45, 49−46, 49−46).

Для Брансона победа стала 13-й в UFC, спортсмен потерпел пять поражений. Холланд прервал серию из пяти побед подряд, потерпев третье поражение в рамках промоушена. На его счету восемь побед.