Определился победитель главного боя турнира UFC Vegas 22
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Брансон победил соотечественника Кевина Холланда в главном бою турнира UFC Vegas 22. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Брансон победил соотечественника Кевина Холланда в главном бою турнира UFC Vegas 22. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок, длившийся все пять раундов, прошел в ночь на воскресенье, 21 марта, в
В соглавном бою турнира американец Макс Гриффин нокаутировал представителя Китая Кэнань Суна. Бой завершился досрочно в первом раунде.
Для Брансона победа стала 13-й в UFC, спортсмен потерпел пять поражений. Холланд прервал серию из пяти побед подряд, потерпев третье поражение в рамках промоушена. На его счету восемь побед.