Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было нелегко завершить карьеру на пике своей славы

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В пятницу глава UFC Дэйна Уайт после встречи с россиянином объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру. 15 мая на турнире UFC 262 пройдет бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.

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«Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: “Нет”, — заявил Нурмагомедов. — Это очень сложно. Люди, возможно, никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение».

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«Чувствую, что мне нужно остановиться, потому что кажется, что каждый бой, каждый тренировочный лагерь отнимает какие-то дни жизни у моей матери. И что же мне делать? Я пришел в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим, я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что еще? Только денежные бои, а мне деньги не нужны», — добавил россиянин.

На вопрос, что он будет делать дальше, Нурмагомедов ответил: «У меня есть несколько бизнес-проектов, я буду наслаждаться временем с семьей, у меня есть дети, мои братья все еще дерутся в UFC, поэтому я собираюсь их поддержать».