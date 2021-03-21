Чемпионский бой на UFC 260 отменен из-за коронавируса у обладателя титула

«С горечью в сердце сообщаю о том, что я сдал положительный тест на COVID-19. Я усердно готовился к встрече с Ортегой и теперь очень сильно расстроен… Я следовал всем инструкциям, однако в этот раз мне было не суждено избежать заражения. Спасибо всем за поддержку. Обращаюсь к своим фанатам: я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал Волкановски в Instagram.