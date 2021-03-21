Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Аталанта
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
15:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Зарубежный
15:30
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Беневенто
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Гранада
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ним
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Милан
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Алавес
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
42
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Б
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
20
Хоккей. НХЛ
22.03
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
12:48 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпионский бой на UFC 260 отменен из-за коронавируса у обладателя титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски заявил, что заразился коронавирусом.

Наверх
Источник: AP 2020

28 марта польский боец должен был провести поединок против Брайана Ортеги на турнире UFC 260, который должен пройти в городе Лас-Вегас.

«С горечью в сердце сообщаю о том, что я сдал положительный тест на COVID-19. Я усердно готовился к встрече с Ортегой и теперь очень сильно расстроен… Я следовал всем инструкциям, однако в этот раз мне было не суждено избежать заражения. Спасибо всем за поддержку. Обращаюсь к своим фанатам: я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал Волкановски в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

В профессиональной карьере представитель Польши принял участие в 23 поединках, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу над Максом Холлоуэйем единогласным решением судей.

Рекорд Ортеги — 15−1−0−1. 17 октября 2020 года он победил Чон Чхан Сона единогласным решением судей на турнире UFC 251.

Читайте также
 Эхо 90-х: россиянки стали меньше рожать
Один к десяти: у кого после вакцинации от ковида нет антител
Загадочное исчезновение Ови. Он оставил команду по ходу игры
Василевского называют лучшим в мире. Он повторил рекорд «Тампы»
Капризов пережил позор в Америке. Его команда проиграла 0:6
Хабиб заявил, что было нелегко завершить карьеру на пике славы
«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом
Определился победитель главного боя турнира UFC Vegas 22
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь