Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Аталанта
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
15:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Зарубежный
15:30
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Беневенто
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Гранада
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ним
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Милан
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Алавес
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
42
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Б
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
20
Хоккей. НХЛ
22.03
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор назвал Нурмагомедова плюшевым мишкой

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в своем Twitter обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Спортсмен назвал коллегу плюшевым мишкой и посчитал ничтожным то, что российский боец одержал восемь побед нокаутом. Многие пользователи в комментариях напомнили Макгрегору исход его поединка с Нурмагомедовым, а также отметили сильные стороны россиянина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу, 19 марта, глава UFC Дэйна Уайт объявил о том, что Нурмагомедов официально завершил выступления. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC. Осенью 2018-го он одолел Макгрегора удушающим приемом и впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Ирландец становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Загадочное исчезновение Ови. Он оставил команду по ходу игры
Василевского называют лучшим в мире. Он повторил рекорд «Тампы»
Капризов пережил позор в Америке. Его команда проиграла 0:6
Хабиб заявил, что было нелегко завершить карьеру на пике славы
«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом
Чемпионский бой отменен из-за коронавируса у обладателя титула
Определился победитель главного боя турнира UFC Vegas 22
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь