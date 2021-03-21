Макгрегор назвал Нурмагомедова плюшевым мишкой

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Спортсмен назвал коллегу плюшевым мишкой и посчитал ничтожным то, что российский боец одержал восемь побед нокаутом. Многие пользователи в комментариях напомнили Макгрегору исход его поединка с Нурмагомедовым, а также отметили сильные стороны россиянина.

В пятницу, 19 марта, глава UFC Дэйна Уайт объявил о том, что Нурмагомедов официально завершил выступления. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.