Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

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Спортсмен из США назвал чемпиона UFC болваном и обвинил того в трусости. Он также заявил, что, уйдя из спорта, Нурмагомедов мысленно ему сдался.

В пятницу, 19 марта, глава UFC Дэйна Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.