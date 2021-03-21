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16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Спортсмен в Twitter оставил комментарий к посту менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

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Спортсмен из США назвал чемпиона UFC болваном и обвинил того в трусости. Он также заявил, что, уйдя из спорта, Нурмагомедов мысленно ему сдался.

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В пятницу, 19 марта, глава UFC Дэйна Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC. Его поединок с Фергюсоном, владевшим временным поясом чемпиона, по разным причинам срывался пять раз.

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