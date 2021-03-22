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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

«Мне больше нечего тут делать»

Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?

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Звезда смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов окончательно и бесповоротно ушел из большого спорта, повесив перчатки на гвоздь. Надежды фанатов на возвращение россиянина в октагон рухнули. Чем же займется непобежденный чемпион на пенсии? В каком качестве мы увидим Нурмагомедова в ближайшем будущем — в материале «Ленты.ру».

Источник: AP 2020

Боевой Орленок

19 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подвел черту: Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. Без всяких «но» или «если». Был объявлен бой за вакантный пояс чемпиона промоушена в легком весе, его оспорят американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра. UFC смирился с уходом звезды.

Конор Макгрегор, главный злодей в сказке про дагестанского Орла, язвительно проводил Нурмагомедова. «Запомни, кто тебя сделал», — написал ирландец. И действительно в этом отношении сомнений нет даже в лагере самого российского бойца. Медийность Макгрегора, его высокий статус помогли Хабибу набрать популярность и самому стать звездой не только MMA, но и спорта вообще.

Вызовы для Нурмагомедова закончились. В легком весе ему равных не нашлось. «Что еще мне остается? Только деньги. Но я не ищу денежных боев. Мне больше нечего доказывать», — заявил он.

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Собственно, уже после эпохального поединка с Макгрегором стало очевидно — у Орла хватает забот и вне октагона. Его авторитет и популярность позволяют заводить новых знакомых, завязывать деловые отношения. Почти сразу после победы над Макгрегором Нурмагомедов заключил контракт с брендом энергетиков Gorilla Energy, а в начале следующего года в спонсорском портфолио появилось и сотрудничество с Toyota.

Еще будучи действующим чемпионом UFC, Нурмагомедов активно сотрудничал с Gorilla Fighting Championship. Популярность бойца работала на продвижение молодого промоушена, а протеже Нурмагомедова получали возможности проявить себя в клетке.

Уже после поединка с Гейджи в декабре 2020-го Нурмагомедов подтвердил, что стал единоличным владельцем организации. Сделка обошлась в миллион долларов. К слову, сумма не слишком впечатляющая. Для сравнения: в 2012 году бедствующий World Series of Fighting (WSOF) продали за 25 миллионов долларов. Вероятно, основная часть средств в такой ситуации уходит на выкуп контрактов бойцов. В случае с WSOF речь шла о более-менее раскрученных спортсменах, GFC же располагает ростером из начинающих спортсменов.

Сразу после сделки промоушен сменил название на Eagle Fighting Championship. Нурмагомедов анонсировал целый ряд турниров в России, а также заявил о намерении добиться сотрудничества с UFC, чтобы поединки его промоушена были доступны зрителям через платформу UFC Fightpass.

«Мы будем растить и делать акцент на молодое поколение, делать для них площадку для роста как спортсменов и как людей», — заявил Нурмагомедов и подтвердил, что до сделки владел частью акций GFC.

Хабиб взялся за дело с большим энтузиазмом. По его утверждению, он планирует превратить EFC в трамплин для бойцов по пути в сильнейший промоушен мира. Что же, за молодых и голодных до успеха бойцов из России и стран СНГ можно только порадоваться. 9 февраля Нурмагомедов лично посетил турнир EFC в Москве. Показательно, что, столкнувшись с прессой, новоиспеченный промоутер первым делом сам задал вопрос журналистам — выяснил, довольны ли представители СМИ организацией турнира.

У лиги большие планы. Президент EFC Шамиль Завуров заявил, что организация не намерена оставаться исключительно в рамках России и стран СНГ. В перспективе — проведение турниров в США.

Источник: РИА "Новости"

Дело отца

Если в EFC рубятся молодые орлы, то птенцы обитают в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Проект начался еще при жизни отца чемпиона и со временем развивается все активнее.

В ноябре 2018-го как раз на волне успеха после победы над Макгрегором Нурмагомедов выступил спикером на форуме Synergy Global Forum. Сотрудничество с компанией на этом не завершилось. Теперь «Синергия» превратила школу единоборств во франшизу. За возможность организовать школу под этой вывеской желающим придется выложить от 350 тысяч до 1,2 миллиона рублей в качестве паушального взноса.

Возможно, Нурмагомедов рассчитывает, что проект позволит дотировать самую первую школу, построенную в Махачкале. К слову, зал Eagles MMA, над которым также вел шефство Нурмагомедов-старший, отличается демократическими ценами на абонементы для местных мальчишек.

Таким образом, Хабиб выстроил настоящую пирамиду подготовки бойцов. Пройдет несколько лет, и мы вполне сможем увидеть выпускников школы в поединках под эгидой EFC.

Но есть еще одно дело отца, которое Нурмагомедов, по всей видимости, также намерен продолжить. Абдулманап привил сыну любовь к футболу. Заслуженный тренер когда-то выступал в первой лиге чемпионата СССР. Да и уже в почтенном возрасте Нурмагомедов-старший показывал класс на поле.

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Его сын — давний фанат европейского футбола. Он неоднократно говорил о любви к самой популярной игре с мячом. Более того, Нурмагомедов-младший подчеркивал, что ставит футбол даже выше единоборств!

«Я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт», — написал Хабиб в своем Instagram, снявшись на фоне трибун «Камп Ноу».

После ухода из MMA в Instagram Нурмагомедова стали мелькать фото и видео, где чемпион охотно упражняется с мячом. Боец заговорил о готовности выйти на поле в матче с профессионалами. В беседе с Евгением Савиным, экс-футболистом, а ныне блогером, Хабиб признался, что хотел бы сыграть за «Спартак». И вообще в шутку заявил, что ждет предложений от клубов. Во что выльется эта история?

Вполне возможно, Нурмагомедов действительно выйдет на поле, к примеру, в благотворительной встрече. История спорта не слишком щедра на такие кроссоверы: ямайский спринтер Усэйн Болт, несмотря на все старания и несомненно полезные качества для игры в футбол, так и не сумел заявить о себе в профессионалах.
Источник: Reuters

Освобождение

В общем, планов на будущее у 32-летнего Нурмагомедова прилично. Уже на пенсии Хабиб разоткровенничался. Оказавшись в Сан-Франциско, боец осознал, что впервые за долгое время ему не нужно соблюдать режим и диету. Что подготовка к очередной схватке не занимает всю его жизнь.

«Я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал он в социальных сетях.

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Единоборствам Нурмагомедов отдал немало сил и здоровья. Теперь же Орел на свободе. Многолетний труд в борцовском зале, пролитый пот, боль — все это осело на счетах Нурмагомедова в виде солидного выходного пособия. По оценке Forbes, состояние экс-чемпиона UFC составляет без малого 16,5 миллиона долларов.

Правда, наивно полагать, что Нурмагомедов сможет легко оставить единоборства. Все же в Eagles MMA он теперь за старшего. А там хватает работы. Орла уже не запереть в октагоне, но и не прогнать от восьмиугольника. На турнире UFC 259 он не в первый раз выступал в качестве секунданта Ислама Махачева. Последнему прочат лавры самого Нурмагомедова. А ведь за спиной Махачева и другие ученики Абдулманапа Нурмагомедова — Умар и Усман Нурмагомедовы. Потому прощаться с Хабибом фанатам единоборств рано.

Константин Николаев

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