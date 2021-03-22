«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
Звезда смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов окончательно и бесповоротно ушел из большого спорта, повесив перчатки на гвоздь. Надежды фанатов на возвращение россиянина в октагон рухнули. Чем же займется непобежденный чемпион на пенсии? В каком качестве мы увидим Нурмагомедова в ближайшем будущем — в материале «Ленты.ру».
19 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подвел черту: Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. Без всяких «но» или «если». Был объявлен бой за вакантный пояс чемпиона промоушена в легком весе, его оспорят американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра. UFC смирился с уходом звезды.
Конор Макгрегор, главный злодей в сказке про дагестанского Орла, язвительно проводил Нурмагомедова. «Запомни, кто тебя сделал», — написал ирландец. И действительно в этом отношении сомнений нет даже в лагере самого российского бойца. Медийность Макгрегора, его высокий статус помогли Хабибу набрать популярность и самому стать звездой не только MMA, но и спорта вообще.
Вызовы для Нурмагомедова закончились. В легком весе ему равных не нашлось. «Что еще мне остается? Только деньги. Но я не ищу денежных боев. Мне больше нечего доказывать», — заявил он.
Собственно, уже после эпохального поединка с Макгрегором стало очевидно — у Орла хватает забот и вне октагона. Его авторитет и популярность позволяют заводить новых знакомых, завязывать деловые отношения. Почти сразу после победы над Макгрегором Нурмагомедов заключил контракт с брендом энергетиков Gorilla Energy, а в начале следующего года в спонсорском портфолио появилось и сотрудничество с Toyota.
Еще будучи действующим чемпионом UFC, Нурмагомедов активно сотрудничал с Gorilla Fighting Championship. Популярность бойца работала на продвижение молодого промоушена, а протеже Нурмагомедова получали возможности проявить себя в клетке.
Уже после поединка с Гейджи в декабре 2020-го Нурмагомедов подтвердил, что стал единоличным владельцем организации. Сделка обошлась в миллион долларов. К слову, сумма не слишком впечатляющая. Для сравнения: в 2012 году бедствующий World Series of Fighting (WSOF) продали за 25 миллионов долларов. Вероятно, основная часть средств в такой ситуации уходит на выкуп контрактов бойцов. В случае с WSOF речь шла о
«Мы будем растить и делать акцент на молодое поколение, делать для них площадку для роста как спортсменов и как людей», — заявил Нурмагомедов и подтвердил, что до сделки владел частью акций GFC.
Хабиб взялся за дело с большим энтузиазмом. По его утверждению, он планирует превратить EFC в трамплин для бойцов по пути в сильнейший промоушен мира. Что же, за молодых и голодных до успеха бойцов из России и стран СНГ можно только порадоваться. 9 февраля Нурмагомедов лично посетил турнир EFC в Москве. Показательно, что, столкнувшись с прессой, новоиспеченный промоутер первым делом сам задал вопрос журналистам — выяснил, довольны ли представители СМИ организацией турнира.
У лиги большие планы. Президент EFC Шамиль Завуров заявил, что организация не намерена оставаться исключительно в рамках России и стран СНГ. В перспективе — проведение турниров в США.
Если в EFC рубятся молодые орлы, то птенцы обитают в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Проект начался еще при жизни отца чемпиона и со временем развивается все активнее.
В ноябре 2018-го как раз на волне успеха после победы над Макгрегором Нурмагомедов выступил спикером на форуме Synergy Global Forum. Сотрудничество с компанией на этом не завершилось. Теперь «Синергия» превратила школу единоборств во франшизу. За возможность организовать школу под этой вывеской желающим придется выложить от 350 тысяч до 1,2 миллиона рублей в качестве паушального взноса.
Таким образом, Хабиб выстроил настоящую пирамиду подготовки бойцов. Пройдет несколько лет, и мы вполне сможем увидеть выпускников школы в поединках под эгидой EFC.
Но есть еще одно дело отца, которое Нурмагомедов, по всей видимости, также намерен продолжить. Абдулманап привил сыну любовь к футболу. Заслуженный тренер
Его сын — давний фанат европейского футбола. Он неоднократно говорил о любви к самой популярной игре с мячом. Более того,
«Я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт», — написал Хабиб в своем Instagram, снявшись на фоне трибун «Камп Ноу».
После ухода из MMA в Instagram Нурмагомедова стали мелькать фото и видео, где чемпион охотно упражняется с мячом. Боец заговорил о готовности выйти на поле в матче с профессионалами. В беседе с Евгением Савиным,
В общем, планов на будущее у 32-летнего Нурмагомедова прилично. Уже на пенсии Хабиб разоткровенничался. Оказавшись в
«Я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал он в социальных сетях.
Единоборствам Нурмагомедов отдал немало сил и здоровья. Теперь же Орел на свободе. Многолетний труд в борцовском зале, пролитый пот, боль — все это осело на счетах Нурмагомедова в виде солидного выходного пособия. По оценке Forbes, состояние
Правда, наивно полагать, что Нурмагомедов сможет легко оставить единоборства. Все же в Eagles MMA он теперь за старшего. А там хватает работы. Орла уже не запереть в октагоне, но и не прогнать от восьмиугольника. На турнире UFC 259 он не в первый раз выступал в качестве секунданта Ислама Махачева. Последнему прочат лавры самого Нурмагомедова. А ведь за спиной Махачева и другие ученики Абдулманапа Нурмагомедова — Умар и Усман Нурмагомедовы. Потому прощаться с Хабибом фанатам единоборств рано.
Константин Николаев