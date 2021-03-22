Хабиб Нурмагомедов может стать тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда
ТАСС, 22 марта. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов намерен стать тренером
ТАСС, 22 марта. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов намерен стать тренером
Во время карьеры Нурмагомедов несколько лет тренировался вместе с Рокхолдом. Россиянин завершил выступления в октябре прошлого года, американец взял паузу в карьере, последний бой проведя в июле 2019 года. Сейчас Рокхолд рассматривает возможность вернуться в октагон.
«Он (Нурмагомедов) подумывает стать тренером, — сказал 36-летний Рокхолд. — Он хочет помочь мне вернуться в спорт».
По словам Рокхолда, он пока не принял окончательного решения о продолжении карьеры. В скором времени он отправится в
«Я думаю, Хабиб станет тренером года, он этого хочет, — сказал Рокхолд. — Он хочет добиться
В послужном списке Рокхолда 16 побед, 5 поражений. Он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в 2015 году. В последнем поединке в июне 2019 года американец проиграл поляку Яну Блаховичу нокаутом во втором раунде.