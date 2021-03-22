Хабиб Нурмагомедов может стать тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда

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Во время карьеры Нурмагомедов несколько лет тренировался вместе с Рокхолдом. Россиянин завершил выступления в октябре прошлого года, американец взял паузу в карьере, последний бой проведя в июле 2019 года. Сейчас Рокхолд рассматривает возможность вернуться в октагон.

«Он (Нурмагомедов) подумывает стать тренером, — сказал 36-летний Рокхолд. — Он хочет помочь мне вернуться в спорт».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Рокхолда, он пока не принял окончательного решения о продолжении карьеры. В скором времени он отправится в Лас-Вегас, где проведет около недели тренировок с Нурмагомедовым, после чего определится с карьерой.

«Я думаю, Хабиб станет тренером года, он этого хочет, — сказал Рокхолд. — Он хочет добиться чего-то великого в чем-нибудь еще, пойдя по стопам отца».