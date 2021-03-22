Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Хоккей. НХЛ
23.03
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.03
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23.03
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.03
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
23.03
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23.03
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23.03
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23.03
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-боец UFC рассказал, как очнулся после легендарного нокаута Масвидаля

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен вспомнил о первых эмоциях, которые он испытал после проигрыша нокаутом от Хорхе Масвидаля.

Наверх

Поединок прошел летом 2019 года на UFC 239 и завершился на пятой секунде противостояния. Нокаут в исполнении Масвидаля стал самым быстрым в истории промоушена.

«Мое первое воспоминание в тот день? Я запомнил, что прямо напротив меня лежал Люк Рокхолд, которого нокаутировал Ян Блахович… Тогда я подумал: “Черт, меня госпитализировали. Люк Рокхолд тоже в больнице”», — цитирует американца BJ Penn.

Отметим, что после поражения Масвидалю Аскрен проиграл бой Дэмьену Майе, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
«Спасибо за все, Михалыч»: ЦСКА уволил главного тренера
СМИ: Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА
Конкурент для «Зенита»: как преобразился «Спартак» весной
Хабиб намерен стать тренером бывшего чемпиона UFC
«Уходить нужно на пике». Игнашевич отмучился в «Торпедо»
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь