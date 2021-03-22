Экс-боец UFC рассказал, как очнулся после легендарного нокаута Масвидаля

Поединок прошел летом 2019 года на UFC 239 и завершился на пятой секунде противостояния. Нокаут в исполнении Масвидаля стал самым быстрым в истории промоушена.

«Мое первое воспоминание в тот день? Я запомнил, что прямо напротив меня лежал Люк Рокхолд, которого нокаутировал Ян Блахович… Тогда я подумал: “Черт, меня госпитализировали. Люк Рокхолд тоже в больнице”», — цитирует американца BJ Penn.