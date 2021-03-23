Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
04
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов исключён из всех рейтингов промоушена.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Так в UFC отреагировали на то, что на минувшей неделе Нурмагомедов официально подтвердил завершение карьеры.

Теперь первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, которое ранее занимал Нурмагомедов, занимает бывший обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс. Он возглавлял рейтинг до победы Хабиба над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. На второй строчке располагается чемпион в полусреднем весе Камару Усман, а замыкает тройку лучший тяжеловес Стипе Миочич. Следующую тройку составляют обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски, чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. Бывший чемпион в легчайшем весе россиянин Пётр Ян замыкает десятку, на 15-е место вернулся бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, пояс UFC в лёгком весе официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга дивизиона, как и прежде, занимают Порье, Гэтжи и Чарльз Оливейра.

Читайте также
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Панарин покуражился над «Баффало». У него хет-трик из передач
«За такое дают от 5 до 10 лет». У Сорокина новый русский рекорд
«Сент-Луис» уступил «Вегасу». Тарасенко отдал голевую передачу
Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате
Тайсон отказался от 25 млн долларов за третий бой с Холифилдом
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
Лучшим забитым мячом недели в АПЛ признали автогол
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь