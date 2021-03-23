Хамзат Чимаев объявил о возвращении в смешанные единоборства

2 марта он заявил о том, что завершает спортивную карьеру. 13 марта Чимаев должен был встретиться с британцем Леоном Эдвардсом, однако бой перенесли. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил тогда, что Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.