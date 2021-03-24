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14:53 (мск), источник: Газета.Ру

Хабиб поддержал Шлеменко в конфликте с Моргенштерном

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов присоединился к призыву российских бойцов запретить творческую деятельность рэпера Моргенштерна. «Газета.Ru» — о том, из-за чего спортсмены выступили против музыканта.

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Прецедент произошел несколько недель назад. Бывший дзюдоист и призер Олимпийских игр, ныне депутат Дмитрий Носов возмутился решением «Альфа-банка» назначить Моргенштерна на позицию директора по работе с молодежью: политик опубликовал пост, в котором призвал всех владельцев сжигать карты финансовой организации, указывая на, по его мнению, образ аморального человека в лице популярного музыканта.

«Альфа-банк» — деградация! Банк взял на работу фрика Моргенштерна. Чудака (в оригинале подразумевается более грубое слово. — «Газета.Ru»), который пропагандирует наркоту и растлевает подростков! То есть вместо того, чтобы воспитать, создавать ценности, давать ориентир на заслуженных людей — выдающихся ученых, спортсменов, деятелей культуры. Строить спортивные школы и культурные центры — банк посмотрел на популярность среди подростков с неокрепшими умами и сделал своим лицом главного пропагандиста наркоты! — написал Носов в Instagram, прикрепив спорные кадры с участием Моргенштерна, где тот якобы употребляет наркотики, а также скриншоты с текстом песни рэпера, как он считает, непотребного содержания.

Впоследствии на странице Носова появилось еще несколько записей, где он критикует Моргенштерна и сложившуюся ситуацию. Призыв экс-дзюдоиста нашел отклик в бойцовском сообществе: поддержали Носова бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко, боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю, бывший боец UFC Дмитрий Смоляков, ветеран MMA Джефф Монсон.

Наибольший резонанс вызвало выступление Шлеменко, который широко известен как противник употребления алкоголя.

«Мне небезразлично будущее наших детей, плюс я педагог, сам работаю с детьми. Знаете, я пережил очень многое. Помню такого Мистера Малого, который в моей молодости пел “Буду погибать молодым” и еще какую-то чушь про наркотики. Очень много пацанов тогда реально погибли молодыми. Не хочу, чтобы наши дети наступали на те же грабли, а мы как общественность, которая имеет вес, никак не реагировала», — объяснил Шлеменко в интервью для Sport24.

36-летний Шлеменко также заявил, что будет готов отменить концерт Моргенштерна в своем родном Омске, если у него появится такая возможность. По словам бойца, тексты произведений рэпера непозволительны для воспроизведения в кругу детей и подростков.

Александр Шлеменко | Источник: РИА "Новости"

«Я, например, вообще не знал, кто такой Моргенштерн и что он поет. Узнал, когда начали подключаться люди, которых я уважаю. Например, Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поет про девушек… Я даже повторять не хочу, но это ужас! Куда смотрят родители, девочки которых потом это поют, показывают, что они это делают — в мою молодость такое и сказать западло было, а сейчас это стало нормальным. Но мне кажется, что волна начала набирать обороты и она накроет Моргенштерна», — объяснил он.

Шлеменко упомянул и о цензуре, которая, как он считает, могла бы помочь в вопросе воспитания молодого поколения.

Впрочем, в последующем интервью YouTube-каналу Александру Лютикову боец признал, что погорячился по поводу возможной государственной цензуры в отношении таких исполнителей, как Моргенштерн. Спортсмен уточнил, что такая цензура повлечет еще большие последствия, дав совет родителям самостоятельно отслеживать, какую музыку слушают их дети.

«Посмотрев на него, я понял, что это просто черт, а проще сказать — бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестерки. Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип три шестерки поет про «насосала», «пересосала» и «засосала», — возмутился он.

Инцидент привлек внимание и самого популярного бойца России Хабиба Нурмагомедова. Бывший чемпион UFC поддержал Шлеменко в его борьбе с подобным творчеством. Кроме того, Хабиб выразил надежду на то, что в России учредят некий аппарат, который будет регламентировать и контролировать неоднозначное творчество современных исполнителей.

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«Саша, все правильно. На самом деле, ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов», — написал Нурмагомедов в Instagram, обратившись к Шлеменко.

Хабиб уже был участником подобного скандала. В преддверии боя с Конором Макгрегором в 2018 году Нурмагомедов позитивно отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Дагестане из-за угроз. Как такового развития конфликт не получил, но за Крида, например, вступились многие его коллеги, а у Хабиба регулярно требовали ответа за поддержку этого решения. Позднее Нурмагомедов заявил, что самолично никаких выступлений не отменял, и ему просто не нравится творчество этих исполнителей.

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