Дана Уайт подробно рассказал детали решающего разговора с Нурмагомедовым

«Когда бойцы возвращаются после ухода из спорта, думаю, что ими руководят финансы, всё из-за денег. Хабибу не будут нужны деньги ещё очень долго. Во время нашего последнего разговора, когда мы ужинали, я чувствовал, что с ним покончено. Он чувствовал, что его бои оказывают сильное давление на его родителей. Теперь, когда умер его отец, он смотрит на свою мать. Он сказал, что не может так поступить с мамой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.