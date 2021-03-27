Десятки нокаутов на двоих: UFC готовит реванш самых опасных бойцов мира
Дилогия Стипе Миочича и Фрэнсиса Нганну, последний шанс
Дилогия Стипе Миочича и Фрэнсиса Нганну, последний шанс
«Самый большой и жесткий реванш» — таков слоган предстоящего
В шаге от звания величайшего тяжеловеса в истории UFC находится Стипе Миочич. В январе 2018-го самый известный пожарный в мире ММА потушил пыл Нганну, силы которого иссякли уже ко второму раунду, и бросился в ураган трилогии с Даниэлем Кормье.
Стипе и DC бились на протяжении двух лет: Миочич оправился от жуткого нокаута и забрал победу в историческом противостоянии со счетом 2−1. Но, несмотря на триумф над
«У Фрэнсиса такой бойцовский стиль… Считаю, что Нганну стоит на пороге всемирной известности, и это действительно интригует меня. Только представьте: Фрэнсис победит Стипе, а затем выйдет и побьет Джона Джонса! Какой звездой станет этот человек?» — цитирует ESPN Кормье.
Но короновать претендента все же рано. После поражения Стипе Фрэнсис провалил бой с Дерриком Льюисом и вышел на серию из четырех викторий. Вот только в сумме за эти четыре схватки Нганну не провел в октагоне и трех (!) минут. Всех своих соперников Нганну приговаривал на первых секундах — если Миочич переждет шторм и затянет поединок в поздние раунды, вероятность повторения сценария первой встречи резко возрастет. Ведь в отличие от француза камерунского происхождения последние два боя Стипе изматывали чемпиона аж 44 минуты.
Помимо этого, встрече опасных нокаутеров (25 КО/ТКО на двоих) добавляет перчинки еще пара факторов.
Камару Усман, Гилберт Бернс и Колби Ковингтон — доминирование Тайрона Вудли в полусреднем дивизионе закончилось тремя сокрушительными поражениями. Таким американца не видели в октагоне никогда. Действующий чемпион и
Однако нет, у представителя США будет еще один шанс. В будущий
Последние месяцы стали для UFC периодом крушения идеальных рекордов звезд. Пару недель назад впервые проиграл Исраэль Адесанья, летом 2020 года не сумел сохранить заветный «0» в графе поражений Шон О’Мэлли. В поединке с Марлоном Вера американцу перебило нерв лоукиком, после чего нога Сахарка перестала двигаться и бой был вчистую проигран.
Забавно, но ту неудачу О’Мэлли списал на невезение и отказался признавать факт проигрыша. Шон называет себя непобежденным и просит считать своим рекордом не 12−1, а 13−0. К тому же в воскресенье любимец Снуп Дога планирует нокаутировать андердога Томаса Алмейду (1,3 против 3,4) и вернуть сошедший с рельс «поезд хайпа» на прежний путь.
«Советую ставить на меня. Правда, я сказал это в прошлый раз.
Как и Шон, свою последнюю схватку проиграл Абубакар Нурмагомедов. Только придя в UFC, двоюродный брат Хабиба сенсационно уступил Давиду Заваде на московском турнире серии Fight Night. Абубакар отлично начал, переведя немца в партер, но попался на треугольни.
Закрыть обидный проигрыш Нурмагомедов попытается спустя полтора года. В предварительном карде UFC 260 клетку с россиянином разделит малоизвестный американец Джаред Гуден. Проигрывать никак нельзя. И дело не столько в том, что брат Хабиба котируется значительно выше оппонента (1,3 к 3), сколько в возможном показателе 0−2 в UFC.
Стоит ли напоминать о правиле «три поражения — увольнение»: неубедительный старт за океаном может поставить крест на перспективах Абубакара в сильнейшем мировом промоушене.
В оставшихся поединках основного карда отношения выяснят легковесы Джейми Малларки (проиграл три последних противостояния) и Кама Ворси, а также «полутяжи» Уильям Найт и Алонзо Менифилд.
Что касается прелимов, то тут, помимо схватки Абубакара Нурмагомедова, пройдет еще четыре поединка:
Иван Орехов
Корреспондент отдела единоборств РИА Новости Спорт