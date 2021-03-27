Десятки нокаутов на двоих: UFC готовит реванш самых опасных бойцов мира

Миочич — Нганну

Титульный бой в тяжелом дивизионе

«Самый большой и жесткий реванш» — таков слоган предстоящего мэйн-ивента. Бойцы дрались три года назад и с того момента успели по разу проиграть и вновь вернуть позиции действующего чемпиона и претендента № 1 соответственно.

В шаге от звания величайшего тяжеловеса в истории UFC находится Стипе Миочич. В январе 2018-го самый известный пожарный в мире ММА потушил пыл Нганну, силы которого иссякли уже ко второму раунду, и бросился в ураган трилогии с Даниэлем Кормье.

Стипе и DC бились на протяжении двух лет: Миочич оправился от жуткого нокаута и забрал победу в историческом противостоянии со счетом 2−1. Но, несмотря на триумф над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, букмекеры не верят в обладателя пояса (2,1 против 1,7).

Эксперты сходятся во мнении, что Нганну тщательно поработал над кардио и борьбой и теперь Миочич обязательно попадет под кувалды озверевшего Хищника.

«У Фрэнсиса такой бойцовский стиль… Считаю, что Нганну стоит на пороге всемирной известности, и это действительно интригует меня. Только представьте: Фрэнсис победит Стипе, а затем выйдет и побьет Джона Джонса! Какой звездой станет этот человек?» — цитирует ESPN Кормье.

Но короновать претендента все же рано. После поражения Стипе Фрэнсис провалил бой с Дерриком Льюисом и вышел на серию из четырех викторий. Вот только в сумме за эти четыре схватки Нганну не провел в октагоне и трех (!) минут. Всех своих соперников Нганну приговаривал на первых секундах — если Миочич переждет шторм и затянет поединок в поздние раунды, вероятность повторения сценария первой встречи резко возрастет. Ведь в отличие от француза камерунского происхождения последние два боя Стипе изматывали чемпиона аж 44 минуты.

Помимо этого, встрече опасных нокаутеров (25 КО/ТКО на двоих) добавляет перчинки еще пара факторов.

Будет ли у Африки новый чемпион UFC? Красивая история восхождения парня из Камеруна, бежавшего за лучшей жизнью во Францию и даже отсидевшего в тюрьме, может достичь кульминации в Лас-Вегасе.

Кому биться с Джоном Джонсом? Кормье озвучил всем известный план Дэйны Уайта: победитель боя Миочич — Нганну станет следующим соперником первого номера вне зависимости от весовых категорий. Дебют Джонса в дивизионе «самых опасных бойцов на планете» должен состояться уже летом.

Вудли — Люке

Камару Усман, Гилберт Бернс и Колби Ковингтон — доминирование Тайрона Вудли в полусреднем дивизионе закончилось тремя сокрушительными поражениями. Таким американца не видели в октагоне никогда. Действующий чемпион и экс-претендент на протяжении 25 минут вытирали Вудли канвас, тогда как Ковингтон деклассировал заклятого соперника, переломав оппоненту ребра и отправив в больницу.

Никогда еще падение чемпиона не казалось фанатам столь стремительным — Тайрона тут же списали со счетов. В него не верил даже промоушен, ведь сразу после проигрыша Колби Уайт призвал 38-летнего Вудли задуматься о заслуженной пенсии.

Однако нет, у представителя США будет еще один шанс. В будущий уик-энд Тайрон поставит на кон все. Победа над завершившим две последние схватки нокаутами Висенте Люке (коэффициент на бразильца 1,4) сохранит Вудли (3,9) в обойме топов своего веса, тогда как поражение поставит точку в достойной карьере Избранного.

О’Мэлли — Алмейда

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CBDX73vj7md/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CBDX73vj7md/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBDX73vj7md/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sugar Sean O'Malley (@sugaseanmma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последние месяцы стали для UFC периодом крушения идеальных рекордов звезд. Пару недель назад впервые проиграл Исраэль Адесанья, летом 2020 года не сумел сохранить заветный «0» в графе поражений Шон О’Мэлли. В поединке с Марлоном Вера американцу перебило нерв лоукиком, после чего нога Сахарка перестала двигаться и бой был вчистую проигран.

Забавно, но ту неудачу О’Мэлли списал на невезение и отказался признавать факт проигрыша. Шон называет себя непобежденным и просит считать своим рекордом не 12−1, а 13−0. К тому же в воскресенье любимец Снуп Дога планирует нокаутировать андердога Томаса Алмейду (1,3 против 3,4) и вернуть сошедший с рельс «поезд хайпа» на прежний путь.

«Советую ставить на меня. Правда, я сказал это в прошлый раз. По-прежнему получаю сообщения от людей, которые говорят, что я задолжал им тысячу долларов. Так что не ставьте! Но вообще я здоров и чувствую себя хорошо. Думаю, это будет крутой кикбоксерский поединок. Алмейда вряд ли будет пытаться побороть меня, он сам себя задушит. Все закончится тем, что я потушу ему свет», — передает слова Сахарка MMA Fighting.

Гуден — Нурмагомедов

Как и Шон, свою последнюю схватку проиграл Абубакар Нурмагомедов. Только придя в UFC, двоюродный брат Хабиба сенсационно уступил Давиду Заваде на московском турнире серии Fight Night. Абубакар отлично начал, переведя немца в партер, но попался на треугольни.

Закрыть обидный проигрыш Нурмагомедов попытается спустя полтора года. В предварительном карде UFC 260 клетку с россиянином разделит малоизвестный американец Джаред Гуден. Проигрывать никак нельзя. И дело не столько в том, что брат Хабиба котируется значительно выше оппонента (1,3 к 3), сколько в возможном показателе 0−2 в UFC.

Стоит ли напоминать о правиле «три поражения — увольнение»: неубедительный старт за океаном может поставить крест на перспективах Абубакара в сильнейшем мировом промоушене.

Кто еще выступит на арене APEX

В оставшихся поединках основного карда отношения выяснят легковесы Джейми Малларки (проиграл три последних противостояния) и Кама Ворси, а также «полутяжи» Уильям Найт и Алонзо Менифилд.

Что касается прелимов, то тут, помимо схватки Абубакара Нурмагомедова, пройдет еще четыре поединка:

Джессика Пенне — Ханну Голди;

Модестас Букаускас — Михал Олексейчук;

Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик;

Марк-Андре Баррио — Абу Азайтар.