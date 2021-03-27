Хабиб Нурмагомедов назвал следующего лучшего легковеса в UFC
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кто будет следующим лучшим легковесом в UFC.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кто будет следующим лучшим легковесом в UFC.
«Хотя сейчас люди и говорят о Чендлере, Оливейре и Дастине, Коноре и Гейджи, но… По моему мнению, в конце этого года или в начале следующего лучшим будет Ислам Махачев. Возможно, люди думают, что я просто продвигаю его, но нет, я просто знаю, насколько хорош этот парень. И все, кто
Напомним, Ислам Махачев в последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 259, который состоялся 6 марта этого года в