Стерлинг возмутился организацией реванша с Яном
Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг прокомментировал организацию
Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг прокомментировал организацию
31-летний американец возмутился тем, что российский боец получил возможность взять реванш вместо штрафных санкций. «В других видах спорта после намеренного нарушения правил следует
18 марта Ян отметил, что ведет переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) относительно второго поединка со Стерлингом. По его словам, схватка может пройти уже летом.
7 марта Ян не сумел защитить пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, несмотря на преимущество по ходу поединка. В решающем эпизоде боя россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации. Впервые в истории титульных поединков пояс достался победителю таким образом.
В поединке со Стерлингом Ян потерпел первое поражение в UFC и второе в карьере. Чемпионский пояс он завоевал после ухода из спорта обладателя титула Генри Сехудо. В бою за вакантный пояс он одолел бразильца Жозе Алду.