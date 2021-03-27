Стерлинг возмутился организацией реванша с Яном

31-летний американец возмутился тем, что российский боец получил возможность взять реванш вместо штрафных санкций. «В других видах спорта после намеренного нарушения правил следует какое-то наказание, а не награда», — заявил Стерлинг.

18 марта Ян отметил, что ведет переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) относительно второго поединка со Стерлингом. По его словам, схватка может пройти уже летом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3c366b308682b3c12b4" data-vnd="f3c366b308682b3c12b4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3c366b308682b3c12b4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

7 марта Ян не сумел защитить пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, несмотря на преимущество по ходу поединка. В решающем эпизоде боя россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации. Впервые в истории титульных поединков пояс достался победителю таким образом.