Преемник Нурмагомедова захотел боя с Гейджи
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил, что хочет поединка с американцем Джастином Гейджи. Об этом сообщает Bloody Elbow.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил, что хочет поединка с американцем Джастином Гейджи. Об этом сообщает Bloody Elbow.
29-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), полагает, что именно такой поединок вскоре будет организован. «Сейчас большинство парней из первой десятки рейтинга заняты. И на 90 процентов уверен, что мне дадут Джастина», — заявил Махачев, которого считают преемником
7 марта Махачев одержал победу над Дрю Добером. Он впервые подрался с сентября 2019-го. Гейджи остался без боя за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. За пояс подерутся Чарльз Оливейра и Майкл Чэндлер.
Махачеву неоднократно пророчили чемпионский пояс после ухода из спорта Нурмагомедова. Последний завершил выступления и оставил титул.
Гейджи стал последним соперником в карьере Нурмагомедова. Он не сумел лишить россиянина пояса чемпиона UFC.