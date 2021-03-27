Преемник Нурмагомедова захотел боя с Гейджи

29-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), полагает, что именно такой поединок вскоре будет организован. «Сейчас большинство парней из первой десятки рейтинга заняты. И на 90 процентов уверен, что мне дадут Джастина», — заявил Махачев, которого считают преемником экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.