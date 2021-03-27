Глава UFC отреагировал на недовольство лишившегося титульного боя Гейджи

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Уайт отметил, что у американца Джастина Гейджи есть шансы в получении титульного поединка. По словам промоутера, боец — «следующий в очереди» после схватки Чарльза Оливейры и Майкла Чэндлера.

20 марта Гейджи выразил недовольство лишением возможности драться за титул после ухода чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Американец подчеркнул, что ждал предложения промоушена.