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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC отреагировал на недовольство лишившегося титульного боя Гейджи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал ситуацию вокруг вакантного титула в легком весе. Об этом сообщает MMA Junkie.

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Уайт отметил, что у американца Джастина Гейджи есть шансы в получении титульного поединка. По словам промоутера, боец — «следующий в очереди» после схватки Чарльза Оливейры и Майкла Чэндлера.

20 марта Гейджи выразил недовольство лишением возможности драться за титул после ухода чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Американец подчеркнул, что ждал предложения промоушена.

Гейджи — последний соперник Нурмагомедова. В октябре 2020-го он уступил россиянину и не сумел забрать титул чемпиона UFC. Чэндлер — экс-чемпион Bellator, который провел в UFC лишь один поединок.

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