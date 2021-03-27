Реванш Миочич — Нганну и бой брата Хабиба: что смотреть на UFC 260
В ночь на 28 марта в
В ночь на 28 марта в
Изначально в рамках UFC 260 должны были пройти два титульных боя: между Миочичем и Нганну, а также между Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой. Впоследствии второй поединок сорвался
Миочич и Нганну встретятся в реванше, причем предыдущий их поединок тоже был титульным. В январе 2018-го Миочич выглядел лучше и одержал победу единогласным решением судей, сохранив титул чемпиона. Но с тех пор многое поменялось.
Миочич вскоре после первого боя с Нганну подрался с Даниэлем Кормье, который в то время еще был очень хорош. Кормье нокаутировал Стипе уже в первом раунде, забрал его пояс и стал двойным чемпионом UFC. Через год бойцов свели снова, и тогда уже Миочич неожиданно одержал победу нокаутом в четвертом раунде, вернув себе чемпионство. Еще ровно через год Миочич и Кормье завершили свою историю трилогией — в крайне невыразительном поединке победа досталась Миочичу единогласным решением. Он остается чемпионом в тяжелом весе в настоящий момент.
Что касается Нганну, то, в отличие от Миочича, за первым боем у него последовало куда более интересное развитие карьеры. Француз одержал четыре зрелищные победы подряд нокаутами, победив таких соперников, как Кертис Блейдс, Кейн Веласкес, Джуниор Дос Сантос и Жаирзиньо Розенстрайк. Нганну считается самым опасным бойцов дивизиона и уже давно рассчитывал на новый титульный бой.
Будущее бывшего доминирующего чемпиона UFC в полусреднем весе буквально висит на волоске, и поединок с Луке, вполне вероятно, станет для него решающим.
Вудли потерпел три поражения подряд. В марте 2019-го тогдашний обладатель титула подчистую отдал бой Камару Усману и лишился пояса. Спустя год
Вудли уже давно отправляют на пенсию, отмечая, что как таковой мотивации продолжать драться у него нет. Несколько лет назад он и сам признавался, что локальные успехи в
И, так или иначе, Вудли предстоит бороться за свое будущее, ведь четвертое поражение наверняка поставит вопрос о его увольнении из ростера.
Противостоять
В третьем по значимости бою вечера подерется некогда один из главных любимчиков и надежд президента UFC. О́Мэлли вернется в октагон после отсутствия с прошлого августа и попробует доказать, что его внезапное и странное поражение от Марлона Веры было случайным.
Три года назад О́Мэлли по прозвищу Сахарок в яркой манере выиграл бой на The Ultimate Fighter. Сразу после этого американец привлек внимание промоутеров как своими навыками, так и необычным типажом. Через полгода он уже дебютировал в UFC, а его победа получила бонус за лучший поединок вечера. Далее последовала дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, и вот уже через два года он снова был в клетке и оставался не менее ярким, одержав две победы нокаутами, которые, конечно, тоже стали для него бонусными.
О́Мэлли тогда всерьез стали пророчить завоевание пояса в ближайшее время. Но в поединке с Верой он неожиданно потерпел первое поражение в карьере. Затем выяснилось, что причиной блеклого выступления Сахарка стала травма, полученная то ли в бою, то ли незадолго до него.
В воскресенье он может войти в топ-15 рейтинга легчайшего веса в случае победы над Алмейдой.
У Алмейды же положение в UFC не самое завидное. В последних пяти поединках бразилец потерпел четыре поражения, причем на проведение этих поединков ему потребовалось почти пять лет. Что интересно, когда Томас только приходил в лучший промоушен планеты, то реноме у него было схожее с тем, что у О́Мэлли: нестандартный, яркий и способный удивлять. Но карьера в итоге в UFC не задалась, и бой с Сахарком может стать для него последним в лиге.
Внимание российской публики приковывает бой с участием брата Хабиба Нурмагомедова Абубакара. За последний год двоюродный брат непобежденного
В UFC он дебютировал в ноябре 2019-го, потерпев поражение от Давида Завады на турнире в Москве. Как и от любого Нурмагомедова, от Абубакара ожидали очень многого, но в итоге он был задушен соперником уже в первом раунде. Позднее Абубакару долго не могли организовать новый бой, и вот к поединку с Гуденом его уже готовил лично Хабиб, завершивший карьеру.
О Гудене в UFC известно примерно столько, сколько бы было известно про Абубакара Нурмагомедова, не будь он братом Хабиба. Год проходил любителем, на профессиональном уровне дрался в разных промоушенах от NFC до Titan, а в ноябре прошлого года его пригласили в UFC, где он в дебюте, впрочем, проиграл ветерану Алану Джобэну.
На Нурмагомедова будет давление куда серьезнее, чем на его соперника. Ведь пока у него из всех братьев самые худшие показатели в MMA.
Кстати, на турнире должен был подраться еще один Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Умар. 25-летнего непобежденного бойца называют большим дарованием, и в дебюте в UFC он это продемонстрировал, задушив казахстанца Сергея Морозова. Но от участия в UFC 260 пришлось отказаться, так как оппонента ему найти не получилось.
UFC 260 начнется в 2.30 по московскому времени. Начало боев основного карда — в 5.00 мск.
Игорь Игнатов